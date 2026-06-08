Gims et Gazo mènent la grande vie dans "Triple S"

Comment on pouvait s'y attendre, la connexion entre Gazo et Gims accouche d'une formule "tube de l'été" qui semble fonctionner toujours aussi bien.

On entend un peu moins parler de Gims ces dernières semaines, depuis que ses ennuis judiciaires ont éclaté au grand jour. Cependant, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut n'a pas l'air si préoccupé : il continue à sortir des titres avec un gros potentiel, comme cette semaine, avec Gazo, pour le clip de "Triple S". Un morceau où on retrouve une formule "tube de l'été" qu'on connait maintenant très bien du côté de Meugi, même si, pour une fois, il semble abandonner son fameux "riddim" qui a tant fait parler en 2025. Jet privé, belle voiture, chaînes, c'est la grande vie pour les deux artistes !