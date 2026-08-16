NBA YoungBoy envisage la fin de sa carrière musicale

Par Fanélie Nava

À seulement 26 ans, NBA YoungBoy semble déjà réfléchir à la fin de sa carrière. Dans une récente interview avec Funny Marco, le rappeur de Baton Rouge a déclaré qu’il ne lui restait probablement que « un ou deux albums » à sortir et qu’il comptait effectuer une dernière tournée avant de se retirer des scènes. Il a également révélé avoir appris qu’une partie de son cœur était encore agrandie, une d

Un ou deux albums avant la fin ?

NBA YoungBoy, de son vrai nom Kentrell DeSean Gaulden, a évoqué son avenir dans l’émission Open Thoughts de Funny Marco.

Interrogé sur le nombre d’albums qu’il souhaitait encore publier, l’artiste a répondu : « un ou deux ». Il a également indiqué qu’il ne voulait faire qu’une seule tournée supplémentaire.

Même s’il ne s’agit pas d’une annonce officielle de retraite, ces propos montrent que le rappeur souhaite désormais ralentir son activité musicale.

Une inquiétude concernant sa santé

Cette décision intervient après une révélation concernant sa santé cardiaque.

YoungBoy affirme qu’un médecin lui aurait découvert, pendant sa précédente tournée, un gonflement du côté gauche du cœur. Malgré cette annonce, il dit avoir continué ses concerts sans en parler à son entourage.

L’artiste n’a pas donné davantage de détails médicaux permettant de connaître précisément la nature de son problème.

Une nouvelle vie loin des États-Unis

Après plusieurs années marquées par des problèmes judiciaires et une forte exposition médiatique, NBA YoungBoy vit désormais en Corée du Sud avec sa famille.

Il explique apprécier le calme de cette nouvelle vie et semble vouloir accorder davantage de place à sa vie personnelle.

À 26 ans, il pourrait donc bientôt tourner la page d’une carrière particulièrement prolifique. Si ses plans se confirment, ses fans pourraient n’avoir droit qu’à un ou deux derniers albums et une ultime tournée avant son retrait des scènes.