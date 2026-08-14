Cardi B mécontente du tournage du clip « AH HA » à 1 million de dollars

Par La rédaction

"AH HA" s'est hissé dans le Top 10 du classement Hot Rap Songs de Billboard.

Cardi B n’a visiblement pas gardé que de bons souvenirs du tournage de son dernier clip. Alors que la vidéo de « AH HA » a été comparée par certains fans à ses productions passées, notamment l’emblématique « WAP », la rappeuse du Bronx a révélé que ce nouveau projet lui aurait coûté près d’un million de dollars.

Un tournage particulièrement coûteux

Lors d’une récente conversation sur X Spaces, Cardi B est revenue sur les critiques visant le clip de « AH HA ». Certains fans estimaient que la vidéo était moins spectaculaire que ses précédentes productions, mais l’artiste a expliqué que le tournage à New York avait été particulièrement compliqué.

Selon elle, les nombreuses autorisations, la sécurité et toute la logistique nécessaire pour filmer dans les rues de la ville ont rapidement fait grimper la facture.

La rappeuse affirme notamment avoir eu besoin d’environ 40 policiers du NYPD pour encadrer le tournage et gérer la situation sur place. Une présence qui aurait, selon ses déclarations, participé à l’important budget du clip.

Cardi B : « Je ne ferai plus jamais de conneries en public »

Face aux comparaisons avec « WAP », Cardi B a tenu à rappeler que tous ses clips ne pouvaient pas nécessairement atteindre le même niveau de production. La collaboration avec Megan Thee Stallion, sortie en 2020, avait marqué les esprits grâce à ses décors extravagants, ses nombreuses apparitions et son esthétique particulièrement travaillée.

Pour « AH HA », la situation était différente. Le fait de tourner dans des lieux publics a notamment attiré de nombreux fans, compliquant encore davantage l'organisation du tournage.

Visiblement agacée par cette expérience, Cardi B a même lancé : « Je ne ferai plus jamais de conneries en public ».

Une facture qui fait débat

Un élément reste toutefois sujet à interrogation. Les autorités de New York indiquent que l'assistance policière pour les productions cinématographiques autorisées est gratuite. Cette information semble donc contredire l'idée selon laquelle la présence des policiers aurait directement représenté une importante partie du budget évoqué par Cardi B.

Cela ne signifie pas pour autant qu'un tournage en extérieur à New York soit peu coûteux. Sécurité privée, autorisations, matériel, équipe technique, gestion des foules et contraintes logistiques peuvent rapidement faire exploser les dépenses d'une production.

« AH HA » déjà dans le Top 10

Malgré les difficultés rencontrées sur le tournage, « AH HA » connaît tout de même un joli succès. Le titre s'est hissé dans le Top 10 du classement Hot Rap Songs de Billboard, confirmant l'impact de Cardi B sur la scène rap américaine.

Après cette expérience particulièrement coûteuse, la rappeuse semble désormais privilégier davantage les tournages permettant de mieux contrôler leur environnement. Une chose est sûre : après avoir dépensé près d'un million de dollars pour « AH HA », Cardi B ne semble pas prête à renouveler de sitôt l'expérience d'un tournage dans les rues bondées de New York.