Cardi B menace ceux qui ont volé sa carte bleue : "si je trouve votre adresse avant les flics..."

Presque 4 minutes de pure rage, d'insultes et de menaces pour ceux qui ont volé sa carte bleue : aucun doute, Cardi B est en grande forme !

Ceux qui ont suivi la rappeuse de près depuis ses débuts de carrière, avec sa musique ou ses prises de paroles sur les réseaux sociaux, en savent quelque chose : il vaut mieux ne pas trop énerver Cardi B. La rappeuse n'a pas la langue dans sa poche, elle est très rapide pour dégainer des insultes et des menaces si vous la vexez. Offset en sait quelque chose, tout comme Stefon Diggs, son ex-boyfriend, mais cette semaine, c'est sur les gens qui ont volé sa carte bleue que la rappeuse se déchaîne.

Car il y a quelques jours, Cardi B s'est apparemment faite voler sa carte bleue, un truc qui arrive relativement souvent dans le monde. Mais forcément, en grande Drama Queen qu'elle est, la rappeuse n'a pas pu s'empêcher de prendre son téléphone pour faire une longue vidéo de plusieurs minutes pendant laquelle elle menace et insulte ceux qui croyaient avoir mis la main sur le jackpot.

Si je trouve votre adresse avant les flics... je vais vous défoncer. Je vous le jure sur ma mère,je vais vous envoyer tous mes potes pour vous botter le cul. Parce que je sais que quand vous étiez dans ma voiture, et que vous avez vu mon nom "Belcalis M. Almenzar" et que vous avez tapé ça sur Google pour savoir qui c'était, vous vous êtes dit 'Oh merde, on a la carte bleue de Cardi B, on va se mettre bien'. Vous allez vous mettre bien en prison, salopes.

Cardi B explique ensuite que suite à une alerte de sa banque sur plusieurs transactions jugées comme "frauduleuses", et des notifs reçues sur son téléphone à chaque achat, elle a contacté plusieurs magasins pour avoir les images de vidéosurveillance afin de découvrir l'identité des voleurs. Et elle a des photos d'eux en très bonne qualité, qu'elle a promis d'envoyer à ses équipes, pour tenter de les retrouver et de les faire payer.

Les voleurs feraient mieux de prier pour que la police les retrouve avant Cardi B...