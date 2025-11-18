Cardi B craint pour sa vie à cause d'Offset : son avertissement glaçant en dit long

Pour elle, Offset est obsédé par la rappeuse !

Tension maximale entre Cardi B et Offset : un divorce à 10 millions et un bébé au cœur de la tempête

On le sait, en ce moment, Cardi B et Offset nous offrent un véritable drama digne des plus grands blockbusters sur la scène du rap game. Si on pensait que le feuilleton du divorce touchait à sa fin, c'était sans compter sur le membre des Migos qui semble bien décidé à ne rien lâcher.

Rappelez-vous : la demande de divorce n'est toujours pas actée. La raison ? Offset aurait refusé une pension de 10 millions d'Euros ! L'artiste estimerait vouloir recevoir plus. Une somme colossale qui montre à quel point les enjeux financiers sont énormes dans cette séparation.

Un 4ème enfant qui met le feu aux poudres avec la loi de Géorgie

Mais l'argent n'est pas le seul point de friction. Celle qui est maintenant en couple avec l'athlète américain Steffon Diggs n'est pas au bout de ses surprises. Cardi B vient en effet de donner naissance à son 4e enfant, le premier avec Steffon Diggs. Un heureux événement qui a malheureusement été gâché par l'ex-mari.

L'ancien membre des Migos aurait encore joué les troubles fêtes. Dans des tweets qui ont rapidement été supprimés, Offset a affirmé que l’enfant qu’elle vient d’avoir pourrait être considéré comme le sien selon la loi de Géorgie. Une provocation de plus qui a mis le feu aux poudres.

L'avertissement de Cardi B : "C'est amusant jusqu'à ce qu'il soit trop tard."

Si certains internautes trollent et rigolent de la situation, la rappeuse a tiré la sonnette d'alarme. Cardi B a livré une déclaration glaçante qui révèle sa peur et son inquiétude.

"Vous pensez que c'est très drôle, mais ça ne l'est pas... C'est amusant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parfois, je dors et je me demande : 'Ce n'est pas normal.' On voit des documentaires sur le crime... On voit des horreurs sur les réseaux sociaux à propos de femmes tuées tous les deux jours."

Ces mots, lourds de sens, montrent que pour l'artiste, la situation est en train de basculer de la simple provocation au danger réel. La pression et l'intensité des agissements d'Offset semblent l'avoir poussée à craindre pour sa sécurité et sa vie.

Reste à savoir si le membre des Migos va se calmer dans les provocations et prendre conscience de la peur qu'il génère chez la mère de ses enfants... pour le moment ce n'est pas gagné !