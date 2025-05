Offset va demander une pension à Cardi B

Clairement la plus grosse perte d'aura de toute l'histoire du rap US.

Petit à petit la pension alimentaire est devenue un sujet central dans le rap, qu'il soit américain ou français. Niska a une sacrée réputation sur le sujet, lui qui en parle souvent dans ses textes, Vald a même fait un morceau qui s'appelle "Pensionman", et aux States, on a Future, qui se vante littéralement de lâcher un million de dollars de pension à toutes ses "baby mommas". Mais on est en 2025, désormais l'homme et la femme sont censés être égaux, et c'est donc cette fois au tour d'Offset de réclamer une pension alimentaire à Cardi B.

C'est probablement la plus grosse perte d'aura de toute l'histoire du rap US. Alors qu'Offset s'est fait connaître en tant que membre des Migos, un groupe qui ne faisait quasiment que de l'egotrip trap à base de grosses voitures, grosses chaînes, gros culs, ce qu'il rappait a l'air bien différent de la réalité. Car la réalité, c'est que le rappeur compte demander une pension alimentaire à son ex-femme, Cardi B, dont on ne connait pas le montant pour le moment.

C'est TMZ qui a dévoilé l'information, en ajoutant que Offset demandait aussi la garde partagée pour son enfant, et que la résidence principale de l'enfant soit chez Cardi B. En clair, le frère Offset est fauché, son ex gagne beaucoup plus que lui et il essaie de gratter ce qu'il peut, car il se rend compte que d'un point de vue musical, il n'intéresse plus grand monde, on est très loin du buzz de l'époque Migos. Et il ose demander ça, alors qu'elle l'a dégagé parce qu'il la trompait et lui mentait.

Si on ajoute à ça le fait qu'il s'est bien fait masser par l'équipe de Gazo lorsqu'il est venu tourner un clip sur Paris il y a quelques mois, on dirait bien que c'est la descente aux enfers pour Offset...