Offset allume Elon Musk en le qualifiant de "raciste"

Offset n'est pas en très bonne posture dans le rap game ces derniers mois. Au-delà de la fin de Migos après la mort de Takeoff, qui a mis un sérieux coup d'arrêt aux carrières des membres restants, il s'est aussi fait masser par Gazo (à cause de son comportement) lors du tournage d'un clip à Paris. Il se fait aussi régulièrement afficher par son ex, Cardi B, qui dévoile souvent des messages qui montrent qu'il semble encore accro à elle. Mais le rappeur ne lâche pas l'affaire, et il a peut-être trouvé un moyen de remonter sa popularité : allumer Elon Musk.

Un Elon Musk qui est en roue libre depuis que son poulain Donald Trump, dont il a financé la campagne présidentielle, a remporté l'élection, en faisant de Musk une sorte de secrétaire d'Etat chargé "d'épurer la fonction publique" (de supprimer le plus possible de postes de fonctionnaires). Intouchable, il s'est même mis à faire des saluts nazis en plein meeting, et compte désormais tout faire pour libérer Derek Chauvin, l'ex-policier meurtrier de George Floyd, de prison, en partageant notamment des messages qui demandent de libérer l'ancien flic. Offset a donc décidé d'insulter le politicien en commentaire.

Something to think about https://t.co/KbZQEMpFXP — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2025

"Tu es une salope raciste qui s'amuse devant le visage des gens noirs". Il a ensuite affirmait qu'il boycottait les véhicules fabriqués par les entreprises de Musk, puisque de toute façons, il "conduit une Ferrari, pas une Tesla". Une belle manière de flex, tout en faisant croire qu'il s'agit de convictions politiques.

Ça n'est peut-être pas grand chose, mais en même temps, le rap US semble avoir perdu toute dimension politique ces derniers mois : à part ceux qui soutiennent Trump parce qu'il va baisser leurs impôts et libérer leurs potes criminels de prison, on n'entend pas beaucoup de rappeurs faire de la politique. Etrange, au pays de Public Enemy et NWA...