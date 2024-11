Gazo / Offset : les vraies raisons de l'embrouille dévoilées

Encore des rappeurs US qui abusent de notre gentillesse...

Offset bien massé

On ne sait pas trop pourquoi, mais les rappeurs français semblent toujours autant fascinés par ce qui se passe aux States : on s'habille comme eux, on emprunte même de l'argot chez eux, on cherche à s'en inspirer dans l'attitude et dans la manière de faire du son. Alors que les rappeurs US, de leur côté, nous méprisent : la preuve avec la bagarre qui a éclaté ces deniers jours entre l'équipe de Gazo et celle d'Offset. Un Offset au fond du trou, largué par Cardi B qui l'a trompé pendant qu'elle était enceinte, qui ne vaut quasiment plus rien en termes de rap (Quavo était le seul Migos à vraiment sortir du lot), mais qui trouve quand même le moyen de manquer de respect à Gazo, allant même jusqu'à déclencher une bagarre, dont on connait désormais les "vraies" raisons.

Un retard habituel

On croyait dans un premier temps qu'Offset avait simplement voulu partir avant la fin du tournage d'un clip, ce qu'on peut comprendre à la limite : c'est parfois très long. Mais il n'en est rien : selon plusieurs sources, dont le rappeur et influenceur Noah Lunsi, c'est un retard d'Offset qui a causé les tensions. Dans une vidéo postée sur les réseaux, Noah explique que l'américain serait arrivé avec plus de deux heures de retard, ce qui aurait incité l'équipe de Gazo à aller lui demander des comptes en bas de son hôtel, exigeant qu'une partie de l'argent déboursé pour le feat (150 000 euros d'après certaines sources) soit remboursé.

Toujours selon Noah, c'est Offset lui-même qui aurait déclenché le stade physique des altercations, en portant le premier coup lui-même. Après ça, par contre, tout le monde a vu les images : le rappeur américain et son équipe se sont bien fait masser. Apparemment, Gazo n'était lui-même pas présent sur place, ce qui le protège un peu en cas de suites juridiques à cette affaire, même si on doute qu'Offset aille voir les flics pour porter plainte.

En tout cas, cette altercation nous donne une raison de plus pour définitivement arrêter les featurings entre rappeurs français et américains. En plus de produire des sons en général assez moyens (à quelques exceptions près), rien ne justifie ce genre de manque de respect.