Gazo et Offset : Un feat va sortir bientôt !

Le morceau sera sur "Apocalypse" qui sort le 29 novembre prochain !

Une collaboration FR X US

Ça chauffe dans le game ! Une nouvelle connexion France-USA débarque et elle promet du lourd ! Après les collabs marquantes comme Kaaris et Future avec "Crystal", Bushi et Quavo sur "WHAT WE DOING ?! / QU’EST-CE QU’ON FAIT ?!" ou encore Ninho et Lil Baby avec "Blue Story", c'est au tour de Gazo de marquer l’histoire avec un featuring d’un autre niveau. Le 29 novembre prochain, jour de la sortie de son nouvel album "Apocalypse", Gazo nous offrira un morceau avec nul autre que Offset, ancien membre des légendaires Migos.

Ce n’est pas la première fois qu’Offset se frotte au rap francophone. Déjà, il avait fait sensation aux côtés d’Hamza sur l’album du Belge avec le morceau "Sadio", une connexion entre Bruxelles et Atlanta qui avait enflammé les charts. Cette fois-ci, c’est avec Gazo que le rappeur américain va nous faire vibrer.

Le titre de leur feat : "WEMBY" ! Un nom en hommage au phénomène du basket français Victor Wembanyama, qui fait déjà briller la France en NBA. Ce clin d’œil montre encore une fois la belle union entre la France et les États-Unis, que ce soit dans le rap ou le sport.

Rendez-vous le 29 novembre prochain pour découvrir ce morceau qui risque de faire parler à sa sortie ! En tout cas, on l'attend avec impatience !