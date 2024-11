Gazo vs Offset : une bagarre éclate entre les deux équipes

Toujours compliqué, les feats avec les rappeurs US.

Encore un feat FR/US qui part en couilles

On ne va pas vous refaire toute l'histoire : depuis le remix de "Affirmative Action" avec Nas et NTM, on sait que les rappeurs US et français ne s'entendent pas. Les attitudes et les codes sont différents, puis ils ont aussi cette manie de nous prendre pour des clowns et ne pas nous respecter, pendant qu'ici, certains rappeurs FR jouent clairement aux américains, ce qui ne doit pas aider à se faire respecter. Après Niska et Rich The Kid, ou encore Gradur et Chief Keef, ça s'est encore visiblement mal passé entre Gazo et Offset, puisqu'une bagarre a éclaté entre les deux teams.

Une baston aux raisons obscures

Même si les désaccords entre rappeurs FR et US ne sont pas nouveaux, c'est la première fois qu'un artiste français va finir en vidéo sur TMZ, le célèbre site à scandale qui suit les faits et gestes des rappeurs US. On vous en a déjà parlé plusieurs fois : dans le cadre de la sortie de son album, Gazo a enregistré un featuring avec Offset, "Wemby". Un morceau qui devait être clippé, d'ailleurs les deux rappeurs ont été aperçus ensemble ces derniers jours. Sauf qu'une bagarre a éclaté entre les deux équipes hier soir. Le tout a été filmé et c'est en train de faire le tour du web.

On n'a pas trop d'explications quant au motif de la bagarre, même si selon plusieurs sources, Offset aurait voulu se barrer avant la fin du tournage du clip. L'équipe de Gazo lui aurait alors demandé un remboursement (oui, aucun artiste US ne vient gratuitement pour l'amour du rap), ce qu'Offset et sa team auraient refusé. Résultat, une baston a éclaté, devant ce qui ressemble à un hôtel. Difficile de dire qui a gagné ou perdu mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe d'Offset a été bien malmenée, car ils étaient en sous-effectif. Par contre, le rappeur ne s'est pas démonté et avait l'air de vouloir en découdre, même si ça se serait certainement mal terminé pour lui, il ne s'est pas caché.

Son équipe a visiblement fini par le faire rentrer dans un hall d'hôtel avant l'arrivée des forces de l'ordre. On ne sait pas trop ce que pense Gazo de tout ça, lui qui n'a pas communiqué sur le sujet. Mais on imagine que du coup, le clip ne va peut-être jamais sortir. L'avenir nous le dira !