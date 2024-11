Gazo dévoile le casting 5 étoiles de son nouvel album sur "Clique"

On peut dire que Gazo n'a pas fait les choses à moitié.

Apocalypse en approche

Après avoir terrorisé le rap game français depuis 2020 avec sa drill bien agressive, Gazo est petit à petit devenu une véritable tête d'affiche du rap game, notamment à travers son projet "KMT" qui est déjà certifié plus de 3 fois disque de platine. Puis à travers son projet commun avec Tiakola, qui a lui aussi fait trembler les charts. Désormais on le sait : on doit compter sur Gazo pour les années à venir et chaque sortie du rappeur sera surveillée comme jamais. Ca tombe bien, puisqu'il a justement annoncé il y a quelques semaines la sortie de son nouvel album, avec "Apocalypse" qui arrive le 29 novembre. Un album dont le rappeur a dévoilé les featurings sur le plateau de "Clique".

Un casting de folie

On s'est habitués à voir Gazo collaborer avec les plus grosses têtes du rap du moment : Freeze Corleone, Hamza, Tiakola, Damso, Koba La D,... Mais pour "Apocalypse", on dirait que le rappeur veut vraiment éteindre la concurrence, avec une liste d'invités qui ressemble presque à une cérémonie de récompenses. Invité sur le plateau de "Clique", pour parler de son projet, le rappeur a dévoila la liste de ses feats, et elle est impressionnante.

"J’ai la plus grosse star Française sur mon album"



Gazo dévoile les featurings de son album "Apocalypse" en exclusivité sur le plateau de Clique. pic.twitter.com/2LBiWv0EMB — CLIQUE (@cliquetv) November 13, 2024

On retrouvera donc le grand Fally Ipupa, véritable star mondiale, mais aussi Orelsan et Jul, deux des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français. Morad, le rappeur espagnol, sera lui aussi de la partie, tout comme la star montante La Mano 1.9 (on connait déjà le titre d'ailleurs), Yamê, sans oublier, évidemment, la présence d'Offset sur l'album, pour le morceau nommé "Wemby", que les fans doivent avoir hâte de découvrir.

A ce sujet, les deux rappeurs ont d'ailleurs été aperçus à Paris ces derniers jours, en train de tourner des séquences qui vont probablement servir à faire le clip de ce fameux featuring entre Gazo et Offset, qui s'annonce déjà légendaire ! Rendez-vous le 29 novembre pour voir si Gazo confirme son statut de star.