Gazo met son amour en "Probation"

C'est le premier single d'Apocalypse qui sortira le 29 novembre prochain !

Le compte à rebours est lancé pour Gazo ! L'artiste vient de dévoiler son deuxième clip de son album "Apocalypse" qui sortira le 29 novembre prochain ! Dans Probation, Gazo explore une relation marquée par des différences profondes. À travers des marques comme Louis Vuitton et H&M, il met en avant leurs divergences de style et peut-être de valeurs. En parlant de son amour en “probation”, il exprime une méfiance et la crainte de l’infidélité, ce qui l’empêche de s’engager pleinement. Le clip reflète ce décalage : dans une première partie, Gazo travaille chez Burger King, puis passe à la "vie d'artiste" dans la seconde, illustrant les contrastes de la relation et son hésitation entre deux mondes.