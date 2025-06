Diddy accusé d'avoir jeté des couteaux à Cassie, et secoué une femme par dessus le balcon

Chaque semaine, de nouvelles révélations horribles concernant le comportement de Diddy.

Le procès de Diddy est toujours en cours, et ça devrait durer encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines car les faits reprochés au boss de Bad Boy Records sont nombreux, et assez graves. Si le producteur s'est assuré une rentrée d'argent pendant sa période actuelle où il est incarcéré, en louant son jet privé pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, il est cependant loin d'être sorti d'affaire. Alors que Kid Cudi l'a accusé d'avoir brutalisé son chien et incendié sa Porsche, cette fois, on apprend que Diddy aurait jeté des couteaux à Cassie, et balancé une femme par dessus le balcon du 17ème étage.

Ce sont les nouvelles révélations apparues pendant le procès ces deux derniers jours. Des éléments apportés par Bryana Bongolan, qui est apparemment une amie ou une proche de Cassie, qui est venue témoigner de plusieurs faits de violences commis par Diddy envers la chanteuse. Elle a notamment raconté la fois où Diddy aurait fait irruption dans l'appartement de Cassie et lui aurait jeté un couteau. Elle explique qu'ensuite Cassie aurait récupéré l'arme et l'aurait renvoyée en direction du boss de Bad Boy Records, mais personne n'aurait été blessé pendant ces évènements.

Mais Bryana Bongolan est allée un peu plus loin dans ses révélations. Elle raconte qu'on soir, alors qu'elle était chez Cassie, Diddy est venu frapper à la porte hyper fort. Après être entré, il a trouvé Bryana proche du balcon, et il l'a alors jetée par dessus la terrasse, au 17ème étage, en la retenant par les bras, en hurlant : "je sais ce que tu as fait". La femme confie que, encore aujourd'hui elle n'a aucune idée de ce dont Diddy parlait, mais elle a évidemment eu très peur. Finalement, le producteur l'a relevée et l'a balancée sur les meubles de la terrasse.

La témoin a également précisé qu'elle a déjà porté plainte au civil contre Diddy pour cette histoire, après laquelle elle aurait souffert de plusieurs blessures. Ça commence à chauffer un peu pour Diddy, après les premières journées où il essayait de faire passer les violences dans le couples comme des violences "mutuelles et habituelles", on dirait que sa défense se fissure petit à petit...