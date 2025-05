Diddy : Kid Cudi l'accuse de s'être introduit à son domicile, d'avoir incendié sa Porsche et tapé son chien

Les révélations de Kid Cudi à propos de Diddy sont un peu flippantes, mais pas surprenantes...

Le procès de Diddy est évidemment toujours en cours, et ça va visiblement durer un bout de temps. Car pour le moment, on entend parler chaque jour d'une nouvelle célébrité qui vient témoigner du fait que le boss de Bad Boy Records est un fou dangereux, mais pas grand chose concernant les accusations de trafic sexuel par exemple, ou de travail forcé. On imagine que ça viendra plus tard. En attendant, cette semaine, ces derniers jours, c'est Kid Cudi qui est venu à la barre pour témoigner du fait que Diddy est entré chez lui, a maltraité son chien et aurait même fait exploser sa voiture...

Un accès de violence et de colère de plus de la part de Diddy, causé par la jalousie à cause d'une relation entre Kid Cudi et Cassie. Visiblement, il n'est pas tellement échangiste, ou seulement quand ça l'arrange... Quoiqu'il en soit, le rappeur a témoigné qu'il avait commencé une relation avec Cassie en 2011, croyant alors que la chanteuse n'était plus avec Diddy. Un soir de décembre 2011, Cudi reçoit un appel de la part d'un des agents de Diddy, qui lui demande de rentrer chez lui car le boss de Bad Boys s'y trouvait. A son arrivée, les caméras de surveillance ne fonctionnent plus. La maison est en bordel, et certains cadeaux de noël sont ouverts. Et son chien, blessé, a été enfermé dans la salle de bain.

Kid Cudi raconte aussi qu'il a retrouvé sa Porsche 911 incendiée alors qu'elle était garée dans l'allée de sa maison, quelques semaines plus tard. Un trou a été découpé dans le toit en tissu, et un cocktail Molotov posé sur le siège passager. Plus tard, le rappeur affirme qu'il a fini par rencontrer Diddy pour régler ce problème, et que le boss de Bad Boy avait finalement "trouvé la paix" à propos de cette histoire et s'était montré plutôt amical. Il n'a pas démenti le reste des accusations, mais il a nié avoir un rapport avec cette histoire de cocktail Molotov et de Porsche 911.

Bref, finalement, on n'apprend pas grand chose de plus concernant cette histoire de trafic sexuel, ni même concernant Diddy, dont on savait déjà qu'il était colérique et un peu taré. Quant à kid Cudi, décidément, il a l'air d'avoir toujours des problèmes à son domicile, c'est une dinguerie...