Diddy : premières révélations glaçantes sur sa relation avec Cassie pendant le procès

Urine, coups, drogues, prostitués, et on n'est encore qu'au tout début du procès...

Le procès le plus attendu de l'histoire du rap a commencé il y a quelques jours et déjà, on assiste aux premières révélations glaçantes concernant l'affaire. Diddy est actuellement devant les tribunaux où il doit répondre des accusations de trafic sexuel qui pèsent contre lui. Mais pour le moment, les débats semblent surtout s'orienter sur sa relation avec Cassie. Hier, on apprenait que l'équipe de défense comptait soutenir la thèse selon laquelle les violences entre Diddy et Cassie étaient mutuelles et "amises", ou au moins "banales" au sein du couple. On comprend mieux pourquoi.

Car aujourd'hui, c'est un portrait assez peu flatteur de Diddy qui a été dépeint à la barre. Le premier témoin clé de l'accusation a été entendu par la cour, il s'agit de Daniel Philip, un homme de 41 ans, et escort boy, qui aurait travaillé pour le couple à plusieurs reprises. D.Philip a fait des révélations assez bizarres concernant ses relations avec le couple. Il affirme notamment avoir uriné dans la bouche de Cassie devant Diddy qui regardait.

L'escort affirme que pendant la plupart de ses relations sexuelles avec Cassie, le boss de Bad Boy était assis, en train de regarder, se masturber et de donner des instructions. Ses relations avec le couple auraient duré environ un an, avec des sessions qui s'étalaient sur une durée comprise entre 1 et 10 heures. Il déclare également avoir été incité ou forcé de prendre de la MDMA, mais également avoir été témoin de violences du producteur envers sa girlfriend de l'époque : il lui aurait jeté une bouteille, puis l'aurait attrapée par les cheveux pour la traîner dans une autre pièce. Philip affirme qu'il a clairement entendu des bruits de coups.

Lorsque la justice lui a demandé pourquoi il n'avait pas réagi, l'homme a déclaré :

J'étais sous le choc. C'est arrivé de nulle part. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Dans mon esprit... si j'avais fait quelque chose, j'aurais pu perdre la vie. Mes pensées me disaient que Combs était un gars avec un pouvoir illimité. Ma vie était en danger.

Une impression renforcée par le fait que Diddy aurait pris une photo de son permis de conduire lors de leur première rencontre. La procureure Johnson, en charge du dossier, a également détaillé d'autres faits de violences de Diddy envers Cassie. Il serait notamment devenu particulièrement violent après avoir découvert que la chanteuse avait eu une relation dans son dos. Il se serait alors rendu chez elle et l'aurait brutalement attaquée, en lui mettant "des coups de pied dans le dos et en la jetant dans la pièce comme une poupée de chiffon".

Il l'aurait également menacée de faire fuiter des vidéos d'elle en train d'avoir des relations avec des hommes prostitués. Bref, une histoire bien sombre, et le procès ne fait que commencer...