Diddy s'oppose aux procureurs sur la date et le choix du jury du procès

Son procès a été repoussé au 12 mai.

Le monde du rap US retient toujours son souffle alors que le procès très attendu de Diddy approche. Le rappeur, actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, fait face à des accusations extrêmement graves.

Son procès, initialement prévu pour le 5 mai 2025, a été repoussé au 12 mai. Cette décision fait suite à une conférence qui s'est tenue le 14 mars, au cours de laquelle le juge a accepté de retarder le début du procès d'une semaine pour permettre aux parties de résoudre certaines difficultés.

Les charges retenues contre Diddy sont lourdes : trafic sexuel, racket, extorsion et transport à des fins de prostitution. Plus récemment, de nouvelles accusations de travail forcé et d'incitation d'employés à des actes sexuels ont été ajoutées à l'acte d'accusation.

Mais des tensions ont émergé entre la défense et l'accusation concernant la sélection du jury. L'équipe de Diddy souhaite une sélection rigoureuse, impliquant un panel de 600 jurés potentiels, chacun devant remplir un questionnaire écrit et passer un entretien individuel.

Les procureurs, quant à eux, préfèrent une approche plus rapide, limitant le questionnaire. Ils estiment qu'un processus trop approfondi pourrait biaiser la sélection. Pour Diddy, l'issue de ce procès est cruciale. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité.