Diddy lâché par son avocat deux mois avant le début de son procès

Alors que le procès pour "trafic sexuel" va commencer au début du mois de mai, un des avocats a décidé d'abandonner le rappeur.

On vous a laissé plutôt tranquille ces dernières semaines avec l'affaire Diddy, qui est évidemment toujours en cours, pour de longs mois encore. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était pour annoncer que la plainte pour viol déposée contre Diddy et Jay-Z avait été retirée par la plaignante. Mais il n'est pas pour autant tiré d'affaire, loin de là : le boss de Bad Boy Records a encore des dizaines de plaintes contre lui. Son procès pour "trafic sexuel" devrait commencer au mois de mai 2025, et un de ses principaux avocats vient de le lâcher.

Anthony Ricco était, avec Marc Agnifilo et Teny Geragos, les trois têtes pensantes de la défense de Diddy. Mais maître Ricco a fait parvenir ce week-end une lettre au juge pour lui annoncer sa volonté de se retirer de l'affaire :

Bien que j'ai donné à Sean Combs les conseils juridiques de haut niveau attendus par la Cour, je ne peux sous aucune circonstance continuer à défendre ou servir de conseil à Sean Combs.

Il n'aura fait aucune conférence pour annoncer les raisons de son départ à la presse, invoquant la confidentialité de la relation avocat/client. Mais le média américain TMZ met en avant des désaccords sur la manière d'organiser la défense du rappeur, précisément sur la charge de "trafic sexuel". Plus tôt dans la semaine, les autres avocats de Diddy ont essayé de faire sauter cette accusation devant le tribunal, en essayant de la qualifier de "raciste".

Ils ont essayé de justifier ce qualificatif de "raciste" en affirmant que, depuis la création de cette loi sur le transport d'êtres humains dans le but d'en faire des prostitué(e)s, aucun homme blanc n'aurait jamais été ciblé par cette loi. TMZ ajoute également que, au-delà des désaccords sur cette stratégie juridique, Ricco affirmait que la défense ne serait jamais prête pour le 5 mai 2025, date de début du procès.

Les autres avocats, quant à eux, continuent à affirmer qu'ils veulent que le procès ait lieu le plus vite possible, et qu'ils seront évidemment prêts pour le 5 mai. Les prochaines semaines s'annoncent intéressantes. On espère qu'il a bien profité de pouvoir faire de la moto en prison, car ces prochains mois risquent d'être plus compliqués....