JAY-Z et Diddy blanchis ? La plainte pour viol retirée par la plaignante

Du nouveau dans l’affaire JAY-Z et Diddy ! Une plainte civile accusant les deux artistes d'avoir violé une mineure lors d'une soirée après les MTV Video Music Awards en 2000 a été retirée par la plaignante.

La plainte avait été déposée en octobre 2024, initialement contre Diddy seul, avant que JAY-Z ne soit ajouté à la liste des défendeurs deux mois plus tard. Les rumeurs portaient sur un incident présumé impliquant une jeune fille de 13 ans lors d'une fête organisée après les MTV Video Music Awards. JAY-Z a toujours nié ces accusations, les qualifiant de tentatives de chantage orchestrées.

L'annonce du retrait de la plainte a été accueillie avec soulagement par les équipes juridiques de JAY-Z et Diddy. JAY-Z a célébré cette décision comme une victoire, soulignant que les allégations étaient "frivoles, fictives et épouvantables". Il a également exprimé son inquiétude quant au système judiciaire, qui, selon lui, devrait protéger à la fois les victimes et les personnes faussement accusées.

L'avocat de JAY-Z, Alex Spiro, a déclaré que son client avait triomphé sans jamais transiger ou payer un règlement, blanchissant ainsi son nom. De son côté, l'équipe juridique de Diddy a également salué le rejet de l'affaire, affirmant que ces poursuites étaient basées sur des mensonges et non sur des faits.

Big news:



Attorney Tony Buzbee has dropped the rape lawsuit against Jay-Z.



"Counsel for Plaintiff have discussed his matter with counsel for each Defendant, who acknowledge and consent to this submission." pic.twitter.com/Uy8FkzDOKK