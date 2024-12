JAY-Z s'explique sur l'accusation de viol, parle d'"erreurs" commises

Ils demandent le rejet de cette "affaire futile".

Dans l’affaire Diddy et Jay Z, une femme affirme avoir été victime d'un viol collectif orchestré par les deux rappeurs en 2000, alors qu'elle n'avait que 13 ans. . Selon elle, JAY-Z et P. Diddy l'auraient violée à tour de rôle, en présence d'autres personnes qui n'auraient rien fait pour empêcher l'agression.

Cependant, l'affaire prend un tournant inattendu lorsque la plaignante admet avoir commis "quelques erreurs" dans sa déposition. Lors d'une interview accordée à NBC News, elle reconnaît des incohérences dans son récit, notamment concernant la présence de certaines personnes sur les lieux de l'incident présumé.

Face à ces accusations, JAY-Z ne reste pas silencieux. Le rappeur de 55 ans réagit vivement, qualifiant ces allégations de "risibles". Il va plus loin en accusant l'avocat de la plaignante, Tony Buzbee, d'avoir déposé une fausse plainte dans le but de gagner de l'argent et de la célébrité : "Le rapport d'enquête publié aujourd'hui prouve que cet 'avocat' Buzbee a déposé une fausse plainte contre moi dans le but de gagner de l'argent et de la célébrité, la vraie justice arrive."

L'équipe juridique de JAY-Z, menée par l'avocat Alex Spiro, adopte une posture offensive. Ils demandent le rejet de cette "affaire futile" et envisagent même des mesures disciplinaires à l'encontre de l'avocat de la plaignante.