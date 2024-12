Affaire Diddy et Jay-Z : des photos avec une star planétaire relancent les accusations de viol

L'affaire impliquant P. Diddy et Jay-Z prend une nouvelle tournure avec la publication de photos compromettantes et les déclarations de Will Smith.

Une jeune femme, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, accuse P. Diddy et Jay-Z de l'avoir violée lors d'une soirée privée en 2000.

Ce samedi 14 décembre, des photos publiées par le Daily Mail semblent confirmer certains éléments de la plainte, montrant notamment une altercation entre P. Diddy et Jennifer Lopez, son ex-compagne.

Jennifer Lopez has been dragged into the Jay-Z scandal after she was caught on camera fighting with Sean 'Diddy' Combs on the same night that both men now stand accused of raping a 13-year-old girl. pic.twitter.com/WeZMrYlWxR