Kid Cudi : cambriolage par un fan fou, le rappeur se dit en danger

Kid Cudi a récemment été victime d'un cambriolage pour le moins inhabituel dans sa résidence de Los Angeles. Cet incident, survenu le 15 janvier, a pris une tournure inattendue et soulève des questions sur la sécurité des célébrités.

L'effraction a eu lieu alors que Kid Cudi avait évacué sa propriété en raison des incendies de forêt qui sévissaient dans la région. Contrairement à un cambriolage classique, l'intrus s'est comporté de manière surprenante. Il s'est servi dans la cuisine, a utilisé la salle de bain et a même pris une douche. Les caméras de sécurité ont capturé des images de l'homme, torse nu, dans la cuisine, ce qui a alerté les autorités.

Suite à l'intervention du département du shérif de Los Angeles, l'individu a été arrêté sur place et inculpé pour cambriolage et vol de services publics. Une caution de 150 000 dollars a été fixée. Initialement considéré comme un sans-abri à la recherche d'un abri temporaire, l'affaire a pris une tournure plus inquiétante lorsque Kid Cudi a révélé la véritable identité de l'intrus.

Le 23 janvier 2025, Kid Cudi a brisé le silence sur cet incident sur son compte Instagram. Il a déclaré que l'intrus n'était pas un simple sans-abri, mais un "fan fou" qui le harcelait depuis des années à son insu. Une révélation qui éclaire cette affaire, transformant ce qui semblait être un fait divers en une situation potentiellement dangereuse.

L'artiste a souligné que cette expérience l'avait profondément affecté. Il a averti ses fans qu'il pourrait paraître plus distant lors de futures rencontres publiques.

Kid Cudi says he no longer feels safe after a crazed fan breaks into his home.



"My privacy was violated, and now I have to protect myself." pic.twitter.com/9oQUxjiNFs