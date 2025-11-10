Offset refuse 10 millions de dollars pour acter le divorce : "j'ai construit sa marque, je mérite la moitié"

On tombe de plus en plus dans le ridicule...

llars pour acter le divorce : "j'ai construit sa marque, je mérite la moitié"

Non mais là, on tombe vraiment dans l’absurde ! On ne va pas vous présenter l’affaire entre Cardi B et Offset, vous savez déjà tout.

Entre des tensions depuis que la rappeuse est en couple avec Steffon Diggs, sa demande de pension pour clôturer le divorce, on sent que l’ancien membre des Migos est au fond du trou, mais il continue encore de creuser.

Ce dernier a émis des conditions pour accepter le divorce, puisqu’il exige qu’elle lui verse plusieurs millions, qu’elle paye ses impôts et qu’elle lui cède une maison avant d’accepter la rupture.

Et malheureusement, par volonté de clôturer le divorce au plus vite, elle a cédé à ses demandes, acceptant de lui verser une pension alimentaire et de faire un partage 70/30 et non 50/50.

Oui mais voilà, en pensant qu’Offset allait accepter, il vient tout simplement de REFUSER ! Parce que plus c’est gros, plus ça passe : il veut au moins la moitié, exige une plus grande part et a même indiqué : "j’ai construit sa marque, je mérite la moitié".

Comme on dit, le ridicule ne tue pas, mais sa carrière musicale risque bien d’être terminée.