Ce week-end, Lyon a accueilli l'un des rendez-vous les plus prestigieux de l'e-sport européen. Pour célébrer sa dixième édition, The MIXUP a rassemblé des centaines de compétiteurs et passionnés de jeux de combat au Palais de la Bourse. Entre tournois internationaux, stars de la FGC (Fighting Game Community) et titres incontournables comme Tekken 8 ou Street Fighter 6, l'événement confirme son sta

Dix ans de croissance pour un événement devenu incontournable

Créé par des passionnés de jeux de combat, The MIXUP s'est progressivement imposé comme l'un des plus grands rendez-vous européens dédiés à la FGC. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand avec un retour au prestigieux Palais de la Bourse de Lyon, transformé le temps d'un week-end en véritable temple du versus fighting.

L'événement attire aujourd'hui des compétiteurs venus de toute l'Europe, mais aussi d'Asie, d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Selon les organisateurs, plusieurs centaines de joueurs étaient attendus pour cette édition 2026, confirmant l'importance prise par le tournoi au fil des années.

Tekken 8, Street Fighter 6 et les plus gros jeux du moment au programme

Comme chaque année, les plus grandes licences du genre sont représentées. Les participants s'affrontent notamment sur Tekken 8, Street Fighter 6, Guilty Gear Strive, Fatal Fury: City of the Wolves, Granblue Fantasy Versus Rising ou encore Melty Blood: Type Lumina. Le très attendu 2XKO, développé par Riot Games, figure également parmi les attractions majeures de cette édition.

Certaines compétitions revêtent même une importance stratégique pour les joueurs professionnels. Plusieurs tournois organisés pendant The MIXUP comptent dans des circuits internationaux et peuvent permettre de décrocher une qualification pour de grandes compétitions mondiales.

Une vitrine de la culture gaming compétitive

Au-delà de la compétition pure, The MIXUP est également devenu un lieu de rencontre incontournable pour toute la communauté des jeux de combat. Amateurs, créateurs de contenu, professionnels de l'e-sport et simples curieux s'y retrouvent pour partager leur passion autour d'une culture qui continue de gagner en popularité.

L'événement met également en avant l'aspect communautaire propre à la FGC, réputée pour son accessibilité et sa proximité entre les joueurs amateurs et les plus grands champions de la discipline.

Lyon confirme son statut de ville e-sport

Avec des événements comme The MIXUP, Lyon continue de renforcer sa place sur la carte européenne du gaming compétitif. La ville accueille régulièrement des compétitions majeures et bénéficie d'un écosystème particulièrement dynamique autour de l'e-sport.

Dix ans après sa création, The MIXUP apparaît plus que jamais comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jeux de combat. Une réussite qui illustre la progression spectaculaire de cette discipline autrefois réservée à une niche de passionnés et désormais suivie par des millions de fans à travers le monde.