Snoop Dogg et Tupac seront réunis dans un nouveau jeu vidéo, "Stranger Than Heaven"

Le prochain jeu vidéo de chez Sega, "Stranger Than Heaven", réunira Snoop Dogg et Tupac Shakur et devrait sortir au début de l'année 2027.

Il y a des rappeurs qui ont réussi à passer au-delà du statut de "star du rap", en devenant quelque chose de plus grand encore : des icônes de la pop culture. Peu d'entre eux sont arrivés à ce stade : Eminem, par exemple, ou encore 50 Cent, mais aussi et surtout Tupac Shakur, véritable légende qui revient constamment dans les discussions alors qu'il est mort il y a 30 ans. Dans cette liste, on peut rajouter Snoop Dogg et ça tombe bien : Snoop et 'Pac apparaîtront dans le prochain jeu vidéo de chez Sega, "Stranger Than Heaven".

L'annonce très surprenante a eu lieu pendant le Summer Game Fest, un des moments les plus importants de l'année pour l'industrie du jeu vidéo : beaucoup de jeux sont présentés, beaucoup d'annonces attendues par la communauté sont faites. Et cette année, le jeu "Stranger Than Heaven" a réussi à bien faire parler de lui, grâce à une bande annonce diffusée qui a fait beaucoup réagir. En cause, la présence à l'écran de Snoop Dogg, mais surtout de Tupac Shakur, grâce à l'accord des ayants droit de l'artiste, d'après Snoop lui-même.

Il faut avouer que depuis qu'il a racheté Death Row, Snoop Dogg s'occupe de faire de plus en plus d'argent grâce à l'image du label, et ça passe évidemment par l'exploitation de l'image de Tupac Shakur, légende emblématique du rap US et figure de proue du label avant sa mort. C'est le studio RGG qui se charge du développement du jeu. On y suivra Makoto Daito, hors-la-loi américano-japonais, à travers plusieurs endroits du Japon. Ils 'agit d'un jeu d'action/aventure, avec pas mal de bagarre au programme et un gameplay qui s'annonce justement assez intéressant lors des phases de bagarre : le côté gauche et droit du corps du héros peuvent être contrôlés indépendamment l'un de l'autre, ce qui peut introduire de belles variations dans ce genre "action/aventure" pourtant déjà bien exploré.

En ce qui concerne la date de sortie officielle de "Stranger Than Heaven", elle est annoncée pour le 15 janvier 2027, dans quelques mois à peine donc.