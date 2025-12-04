Dans le rap game US, il n'y a pas de cousin, pas de frère : Snoop et Daz sont en train de se déchirer autour de Death Row, et c'est triste.

Le label Death Row est probablement le label le plus iconique de toute l'histoire du rap game, car tout ce qui s'y est passé est entré dans la légende. 2Pac, Suge Knight, les embrouilles avec Dre, la guerre avec Bad Boy Records et surtout, un catalogue musical incroyable rempli de classiques. Alors que Suge, patron historique du label, est en prison, Snoop Dogg en a profité pour racheter le label et tente de faire fructifier l'héritage West Coast. Mais visiblement, le rappeur n'est pas très correct avec les anciennes légendes de la structure, notamment son cousin, Daz Dillinger.

Daz est une vraie légende, même si on n'en parle plus trop aujourd'hui. C'était un bon rappeur, un bon producteur, un vrai G avec des valeurs, et aussi le cousin de Snoop Dogg. Mais visiblement, faire partie de sa famille ne le protège pas de tout : le Big Snoop l'aurait empêché d'être producteur pour l'album de Tha Dogg Pound sorti en 2024, "WAWG".

Snoop ne voulait pas que je produise quoique ce soit sur l'album parce qu'il avait un deal avec tous els autres producteurs, selon lequel il touchait la moitié de ce qu'il leur donnait. 'Je ne veux pas que Daz produise ça, je veux juste qu'il soit un artiste', c'est ce qu'il voulait me voir faire sur Death Row. Il voulait faire un album solo, avec moi dessus, mais il ne voulait aps que je produise. Je veux dire, merde, Death Row m'a volé plein de trucs.

Dans d'autres vidéos, publiées récemment par le rappeur, il explique que Snoop Dogg a essayé de vendre des trucs qui étaient pourtant la propriété intellectuelle de Daz, notamment le "paw", le logo emblématique du Dogg Pound, ainsi que les droits de morceaux du Dogg Pound, ou du catalogue de Daz.

Le "paw" est une marque déposée. Donc comme je l'ai dit à Snoop, il aurait dû refuser le deal, et ça aurait été à moi de l'accepter. Ce logo, ça générait des thunes. C'est comme le logo Apple. Mais ils ont essayé de me la faire à l’envers en déposant une marque sur tout mon travail, puis ils me l’ont jeté à la figure en mode 'ouais, on l'a fait, c'est tout ce qu'on voulait, maintenant on va pouvoir tout vendre à Universal pour un milliard de dollars'. Mais ne vends pas les trucs qui m'appartiennent. Cet enfoiré a voulu racheter les catalogues de tous les rappeurs, en leur disant : 'je vais tous vous rendre vos masters'. Tu as menti. Tu n'as payé personne depuis que tu as acheté Death Row. Tu essaies d'affamer tout le monde, mais tu ne peux pas le faire avec moi. Je veux juste ce qui m'appartient.

Snoop Dogg a déjà répondu à ces allégations, et comme tous les mecs qui sont accusés d'avoir fait des saloperies ou de s'être comportés comme des merdes, il a sorti la carte des "jaloux" :

Je vois que tu n'as rien à faire à part rager sur moi, hein ? Dans une minute, je vais te défoncer cousin. Pour de vrai. Pas physiquement, mais businessement parlant. Parce que tu es fauché comme jamais en ce moment, donc je vais te monter en l'air en une minute. Laisse moi tranquille.

Daz Dillinger a lui aussi répondu aux menaces de son cousin, en disant qu'il devenait taré parce que Daz refusait de lui vendre son catalogue, comme il l'avait refusé pour Suge Knight à l'époque. Il explique qu'il avait porté plainte contre Suge Knight à l'époque, et se demande s'il devrait faire la même chose avec Snoop Dogg. On espère que ça n'en arrivera pas là... Mais finalement, Suge Knight avait raison : Snoop est peut-être bien en train de détruire Death Row !