Snoop Dogg est le nouveau propriétaire de Death Row Records !

Sous ses airs de grand mec efflanqué qui passe son temps un pétard à la bouche, Snoop Dogg est un redoutable businessman. Il voulait entrer chez Def Jam, il l'a fait. Il voulait racheter son ancien label Death Row Records, il vient de le faire alors qu'on lui avait refusé en décembre dernier. On dit juste bravo...

Depuis sa création dans les années 1990, Death Row Records a changé plusieurs fois de nom. Aujourd'hui, c'est l'un des rappeurs emblématiques de ce label qui a racheté la marque. En effet, selon un communiqué de presse, Snoop Dogg a acquis la marque Death Row et l'a acheté à MNRK Music Group (anciennement eOne Music). Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués mais la transaction porte certainement sur plusieurs millions de dollars. Mais qu'importe pour Snoop qui a son idée derrière la tête pour redévelopper au mieux cette mythique marque du rap américain. Le chien de Long Beach s'est d'ailleurs réjouit de son coup :

"Je suis ravi et reconnaissant d'avoir l'opportunité d'acquérir la marque emblématique Death Row Records, qui a une immense valeur inexploitée. Cela fait du bien d'être propriétaire du label dont je faisais partie au début de ma carrière en tant que l'un des membres fondateurs. C'est un moment extrêmement important pour moi. Je tiens à remercier personnellement les équipes de Blackstone, du MNRK et surtout de David Kestnbaum, qui ont travaillé en collaboration avec moi pendant plusieurs mois pour faire de ce retour passionnant une réalité. J'ai hâte de construire le prochain chapitre de Death Row Records."

Congrats to @SnoopDogg for officially owning “Death Row Records” ???????? pic.twitter.com/RyRNcAaImv

En novembre 2021, lors de son passage dans le podcast "Million Dollaz Worth of Game" avait déjà parlé de ses projets pour Death Row.

"Je pense que Death Row devrait être entre mes mains. Je devrais le diriger, tout comme je suis en poste à Def Jam. Death Row signifie beaucoup pour moi parce que j'ai aidé à sa création. Je pense qu'ils devraient me le confier et me laisser faire et travailler le catalogue tout an ajoutant quelques nouveautés de la West Coast."