"Elle pue des pieds..." Oli dévoile les coulisses de Nouvelle École avec Théodora et SDM !

Par La rédaction

Alors que la saison 5 de Nouvelle École s’apprête à débarquer sur Netflix le 26 août, l’ambiance semble déjà particulièrement électrique… et surtout très drôle !

Alors que la saison 5 de Nouvelle École s’apprête à débarquer sur Netflix le 26 août, l’ambiance semble déjà particulièrement électrique… et surtout très drôle !

Le nouveau juré Oli a partagé une séquence des coulisses du programme, en compagnie de Théodora et SDM, et une petite phrase a particulièrement retenu l’attention : « Elle pue des pieds… » !

Un nouveau jury qui semble déjà très complice

Pour cette cinquième saison, Nouvelle École fait peau neuve. Si SDM reste fidèle au poste, SCH a quitté son fauteuil de juré après avoir participé aux quatre premières éditions. À ses côtés, deux nouveaux visages font donc leur arrivée : Théodora et Oli.

Et à en croire les premières images des coulisses, le trio ne manque clairement pas d’humour. Dans une vidéo partagée par Oli, les trois artistes apparaissent dans une ambiance détendue, loin de la pression des auditions et des performances des candidats.

Mais alors que les vannes fusent entre les membres du jury, une petite attaque lancée au détour de la séquence fait particulièrement rire : « Elle pue des pieds... » De quoi donner un aperçu de la bonne ambiance qui semble régner entre Oli, Théodora et SDM !

SDM, Théodora et Oli : un trio très attendu

Cette nouvelle composition du jury marque un véritable tournant pour l’émission. SDM, désormais le membre le plus expérimenté du panel, va devoir composer avec deux nouveaux jurés aux univers très différents.

D’un côté, Théodora, véritable phénomène de la scène musicale française ces dernières années. De l’autre, Oli, rappeur mais aussi producteur et organisateur du Rose Festival, qui connaît particulièrement bien les enjeux liés à l’émergence de nouveaux artistes.

Une association qui intrigue déjà les fans de rap français, et qui pourrait bien apporter une nouvelle dynamique à Nouvelle École.

Rendez-vous le 26 août !

La saison 5 de Nouvelle École débutera donc le 26 août 2026 sur Netflix. Au programme : une nouvelle génération de rappeurs, des freestyles, des battles et, forcément, quelques moments de tension… mais visiblement aussi beaucoup de fous rires entre les membres du jury !

Une chose est sûre : entre SDM, Théodora et Oli, les coulisses risquent d’être presque aussi divertissantes que la compétition elle-même. Et si les petites piques commencent déjà avec des histoires de pieds qui sentent mauvais, on a hâte de découvrir ce que cette nouvelle équipe nous réserve !