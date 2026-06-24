Theodora de retour : ses deux nouveaux single sortent très bientôt

Theodora n'a pas fini de nous faire danser : la chanteuse a annoncé la sortie imminente de deux nouveaux single intitulés "Be my valentine" et "Mr. DJ" pour cette semaine !

On n'entend plus qu'elle un peu partout en France : Theodora a conquis l'Hexagone de manière extrêmement rapide, en devenant incontournable en quelques jours à peine une fois que le morceau "Kongolese sous BBL" a commencé à circuler chez nous. Depuis, elle est devenue une des artistes les plus importantes de la scène musicale actuelle, multipliant les collaboration avec des artistes de tous les horizons. Et c'est loin d'être fini, puisque la chanteuse vient d'annoncer la sortie imminente de deux nouveaux singles.

C'est via son compte Instagram que Theodora a fait l'annonce, et beaucoup de fans ont immédiatement réagi, preuve que sa communauté ne fait que grandir et est de plus en plus mobilisée derrière l'artiste. Dans le post de l'annonce, on voit un visuel hyper kitsch, bien à l'ancienne, mais c'est évidemment fait exprès, avec cette pochette qui nous renvoie aux plus belles heures de la musique des années 80/90. Une esthétique à mi-chemin entre le kitsch, le RnB old school, les décorations de manèges de fête foraine, tout ça est très malin de sa part. On apprend aussi que ce double single sortira ce vendredi 26 juin, dans un peu plus d'une journée donc.

Les morceaux s'intituleront "Be My Valentine ?" et "MR. DJ", et le deuxième morceau sera en featuring avec Luzyqv, dont le nom commence à beaucoup circuler depuis le succès de son single "Makelele". La connexion devrait être intéressante, on va attendre d'être vendredi pour écouter tout ça !