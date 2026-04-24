Les Flammes 2026 : Theodora écrase la concurrence, découvrez le palmarès complet

La cérémonie des Flammes 2026 s'est achevée hier soir, et on va donc faire un point sur le palmarès intégral de cette 4ème édition, qui a vu Theodora être couronnée à 5 reprises.

On a assisté hier soir à la 4ème cérémonie des Flammes, pendant laquelle on aura eu droit à pas mal de moments marquants. Le "face reveal" de Kerchak, par exemple, avec un bel hommage à Spiderman, mais aussi l'hommage rendu à LIM, ou encore le couplet d'Oli sur scène, qui confirme que le gars est bouillant en ce moment. Mais le rap game reste une compétition, et on va donc commencer par parler des gagnants, qui ont remporté une récompense pendant la cérémonie : voici le palmarès complet des Flammes 2026.

On commence par celle qui est évidemment la grande gagnante de la soirée, et tout le monde s'y attendait : Theodora, qui repart de La Seine Musicale avec pas moins de 5 récompenses. Notamment la Flamme Spotify de l'album de l'année, et la Flamme de l'album Nouvelle Pop, pour "Mega BBL" qui a tourné partout depuis l'année dernière. Deux récompenses bien méritées, et elle décroche également la Flamme du clip de l'année pour "Fashion Designa", et la Flamme de la cover d'album de l'année pour "Mega BBL". Enfin, inévitablement, elle remporte aussi la Flamme de l'artiste féminine de l'année, logique.

L'autre grand gagnant de la soirée, c'est Gims, comme on pouvait s'en douter, qui a lui aussi remporté deux trophées. Cependant il n'est pas reparti avec, puisqu'il n'était pas là : la Flamme de l'artiste masculin de l'année, et la Flamme de la Stratégie de lancement d'album de l'année, même si pour le coup, cette deuxième récompense devrait faire beaucoup parler puisque sa stratégie commerciale a été pas mal critiquée, notamment par le SNEP qui a changé les règles de comptage des ventes.

L'album rap de l'année est, sans surprise, "Diamant Noir" de Werenoi, dont les streams continuent d'exploser, presque un an après la mort de l'artiste. Quand à la Flamme du morceau de l'année, là encore, c'est logique : il s'agit de "Kyky2Bondy", le banger incroyable d'Hamza. On vous met la liste du reste des récompenses juste en bas de l'article !

Featuring de l'année : "KAT" de Gazo et La Rfvleuze

Featuring européen et/ou international : "Badman Gangsta" de Tiakola et Asake

Flamme du morceau R&B : "Solide" de Ronisia

Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine : "Number One" de Himra et Minz

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne : "Coco Chanel" de Meryl et Eva

Flamme de la révélation scénique de l’année : Jolagreen23

Flamme de la révélation féminine de l’année : Fallon

Flamme de la révélation masculine de l'année : L2B

Flamme du compositeur de l'année : Junior Alaprod

Flamme du concert de l'année : Tiakola à l'Accor Arena

Flamme du morceau performance rap : "Sierra Leone" de Timar

Flamme éternelle : LIM

Flamme du producteur de spectacle de l'année : Nonstop Productions

Flamme du label de l'année : Allpoint Label Services

Flamme du label indépendant de l'année : La Triade

Flamme du rayonnement international : Lacrim

Flamme de l'engagement social : Banlieue Climat