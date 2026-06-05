Nike est en train de casser Internet avec sa publicité "Rip The Script" au casting XXL

Il faut dire que faire une pub avec Mbappé, Vinicius, Cantona, Zlatan, Lebron James, Channing Tatum, Travis Scott, Kim Kardashian, CR7, forcément, ça attire du monde !

Si vous avez grandi pendant les années 90/2000, vous vous rappelez forcément des campagnes de pubs lancées par Nike avant chaque coupe du monde de football. Et certaines sont devenues carrément légendaires, comme les publicités "Joga Bonito" parues autour de la Coupe du Monde 2006. Si vous suivez un peu l'actu, il ne vous aura pas échappé qu'on approche d'une nouvelle édition de la compétition, et la marque américaine a décidé de frapper un grand coup avec son spot publicitaire "Rip the Script", au casting rempli de stars, qui est en train de casser Internet.

Il faut dire que Nike a frappé fort, très fort. On retrouverait presque l'esprit des pubs d'antan, même si on a moins le côté "fête du football", cependant on reste dans la même DA avec ce scénario assez efficace : Kylian Mbappé est en train de tourner une publicité. Malheureusement, il outrepasse les consignes du directeur du tournage, qui finit par lui hurler dessus. Résultat : les joueurs n'en peuvent plus, et finissent par laisser parler leur créativité et leur envie de jouer au football. Du coup, ils se barrent balle au pieds, commencent à faire des dribbles dans tout le studio, à tout casser, à interrompre des tournages qui ont l'air important, bref, à foutre le bordel.

Et ça se termine par un retour sur le plateau de tous les joueurs, qui se battent pour avoir la balle, et une énorme volée de Haaland qui n'était là encore pas dans le script. Le mot d'ordre ? Explose le script et laisse les artistes s'exprimer. Mais au-delà du déroulé de la vidéo, c'est surtout le casting qui est impressionnant : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Zlatan, Vinicius, Kim Kardashian, Travis Scott, Channing Tatum, LeBron James, et tellement noms encore qu'on n'a même pas la place de les mettre dans l'article. De gros moyens, pour faire monter la hype autour de la Coupe du Monde, et surtout un moyen pour Nike d'éteindre la concurrence en montrant toute l'étendue de leur roster. Et le résultat semble être à la hauteur du casting : déjà presque 10 millions de vues