Booba est de retour sur X et attaque Léna Situations

Par La rédaction

Booba est de retour sur X… et le Duc n’a clairement pas changé ses habitudes.

Booba est de retour sur X… et le Duc n’a clairement pas changé ses habitudes. Après avoir disparu de la plateforme, le rappeur du 92i a fait son comeback sur le réseau social avec une seule idée en tête : reprendre les affaires là où il les avait laissées. Et forcément, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que les premiers tacles ne tombent.

Cette fois, c’est Léna Situations qui se retrouve dans son viseur.

Booba avait quitté X pour Instagram

Il y a quelque temps, Booba avait pourtant pris une décision surprenante : désactiver son compte X. Le rappeur semblait alors vouloir se concentrer sur Instagram, une plateforme sur laquelle il continuait de faire ce qu’il maîtrise parfaitement : commenter l’actualité, taquiner les rappeurs, afficher ses rivaux et envoyer quelques missiles aux influenceurs.

Sauf que le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Son compte Instagram a finalement été désactivé, obligeant B2O à revoir sa stratégie.

Mais quand on s’appelle Booba, difficile de rester silencieux très longtemps sur les réseaux.

Un autre compte pour continuer à clasher

Privé de son compte principal, le Duc de Boulogne a dû se rabattre sur un autre compte pour continuer son activité préférée : troller et clasher.

Rappeurs, influenceurs, personnalités médiatiques… personne n’est vraiment à l’abri lorsqu’un nouveau sujet attire l’attention de Booba. Même avec des comptes désactivés et des changements de plateformes, le patron du 92i a continué à alimenter les discussions avec ses publications.

Et désormais, c’est donc sur X que le rappeur reprend du service.

De retour sur X, il s'attaque déjà à Léna Situations

À peine revenu sur X, Booba n’a pas perdu de temps. Pas de message nostalgique, pas de retour en douceur : le rappeur est directement reparti dans son élément.

Ses premiers tweets ont rapidement donné le ton et une nouvelle personnalité s’est retrouvée dans son collimateur : Léna Situations.

Le Duc a donc encore frappé, prouvant une fois de plus que, peu importe le réseau social sur lequel il se trouve, Booba reste Booba. Dès qu’il remet les pieds sur une plateforme, les clashs ne sont jamais très loin.

Avec ce retour sur X, les internautes peuvent donc s’attendre à voir passer encore quelques dossiers, provocations et messages bien sentis. Une chose est sûre : le Duc est de retour sur le réseau, et il n’est visiblement pas venu pour rester calme.