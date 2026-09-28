Gims et Lacrim avaient enregistré un album commun !

Bedjik, frère de Gims, a révélé que Lacrim et Gims avaient bien travaillé sur un album commun de 12 titres, qui n'a finalement jamais vu le jour.

Des albums communs qui ont marqué l'histoire du rap français, on commence à en avoir quelques uns. On se rappelle notamment du projet d'Ol Kainry et Dany Dan, sorti en 2005, un véritable classique, ou encore "Rue" de LIM et Alibi Montana. Plus récemment, les "Bitumes Caviar" avec Isha et Limsa ont aussi rassemblé beaucoup de monde, tout comme "La melo est gangx" de Gazo et Tiakola, "Horizon vertical" de Vald et Heuss l'Enfoiré. Mais on aurait pu avoir droit à un énorme blockbuster entre Gims et Lacrim, qui aurait sûrement tout rasé sur son passage.

C'est Bedjik, frère de Gims, qui a lâché l'information lors d'un live sur Twitch. Et le frérot de l'ancien leader de la Sexion d'Assaut est lui aussi très proche du milieu musical, accompagne son frère sur beaucoup d'évènements et de sessions studio, donc il a forcément beaucoup de choses à raconter. Et parmi toutes ces anecdotes, il a donc lâché cette information de fou : Lacrim et Gims avaient commencé à travailler sur un album commun de 12 titres, dont ils avaient même commencé à faire la promo.

"𝘎𝘐𝘔𝘚 𝘦𝘵 𝘓𝘈𝘊𝘙𝘐𝘔 𝘥𝘦𝘷𝘢𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯 𝘦𝘯 𝟤𝟢𝟣𝟩. 𝘜𝘯 𝟣𝟤 𝘵𝘪𝘵𝘳𝘦𝘴, 𝘫𝘦 𝘤𝘳𝘰𝘪𝘴. 𝘓𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦𝘳 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘪𝘵, 𝘤’𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 "𝘊𝘦 𝘴𝘰𝘪𝘳, 𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘳𝘴 𝘱𝘢𝘴". Le deuxième extrait c'était "𝘌𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘴, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘳𝘵". 𝘕𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘓𝘢𝘤𝘳𝘪𝘮 𝘥𝘦𝘴𝘴𝘶𝘴. 𝘖𝘯 𝘭’𝘢 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘳 𝘊𝘦𝘪𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘕𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘦, 𝘤’𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘤̧𝘢. 𝘖𝘯 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦́ 𝘢̀ 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰. 𝘖𝘯 𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 à 𝘍𝘶𝘯 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰, 𝘰𝘯 𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘢̀ 𝘕𝘙𝘑."

On aurait donc pu avoir un projet commun entre deux monstres de l'industrie à une époque où ils étaient tous les deux à leur prime : Lacrim sortait "Force & Honneur" pendant que Gims venait d'enchaîner deux albums solo certifiés diamant, et qu'il était en train d'en préparer un troisième, "Ceinture Noire". Clairement, la collaboration aurait probablement frappé très fort dans le game. Mais aucune raison n'a été dévoilée quant au fait que le projet ne soit finalement jamais sort : embrouille entre les deux artistes ? Ou simplement une affaire de mauvais timing ? Ce qui est certain, c'est que lorsque les deux artistes ont décidé d'unir leurs forces, ça a souvent accouché d'un bon morceau, comme à l'époque de "Petit jaloux", et l'album aurait probablement été un gros carton.