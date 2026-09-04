Gims annule sa venue au ZEvent au dernier moment pour "raisons de santé"

Par Remi Gene

Alors qu'il était prévu en tête d'affiche pour chanter pendant l'édition 2026 du ZEvent, Gims a annulé sa venue au dernier moment et a été remplacé par Yamê.

C'est à un grand moment d'histoire du streaming qu'on va pouvoir assister ce weekend en France, avec le lancement de la dixième et toute dernière édition du ZEvent. L'évènement caritatif lancé par le streamer ZeRator en 2016 (même s'il y a eu des changements de nom depuis) se déroule cette semaine, du 3 septembre jusqu'au 6 septembre au soir, avec toujours le même principe : un maximum de divertissement dans le but de générer des dons pour des associations caritatives. Gims devait être de la partie pour le concert du 3 septembre, mais il a annulé sa venue au dernier moment pour raisons de santé.

Gims était en effet la plus grande tête d'affiche parmi les artistes qui devaient performer lors de l'évènement, qui avait une belle programmation puisqu'on devait aussi y retrouver Gazo, et Bigflo & Oli. Mais les organisateurs ont communiqué lors de la journée du 2 septembre pour annoncer que l'ancien leader de la Sexion d'Assaut ne serait donc pas présent, pour des raisons de santé, sans rentrer plus dans le détail.

Le concert était prévu dans la soirée d'hier, et comme vous avez pu le voir si vous avez suivi la première partie du ZEvent, les organisateurs ont trouvé un remplaçant, en la personne de Yamê. La soirée s'est très bien déroulée, et Bigflo & Oli en ont même profité pour faire un don de 100 000 euros, ce qui est apparemment le record de l'évènement en un seul versement. On en profite également pour souhaite run bon rétablissement à Gims.

On rappelle que cette année, le ZEvent se mobilise pour les 22 associations soutenues par l'évènement depuis sa création, parmi lesquelles on retrouve "Save the Children", La Croix Rouge, Amnesty International, l'Institut Pasteur,...