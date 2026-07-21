Gims annonce le retour de "Maître Gims" cette semaine

Par Remi N

Alors qu'il tenait à ce qu'on l'appelle simplement "Gims" depuis des années maintenant, le chanteur va visiblement faire renaître son alter ego Maître Gims avec une nouveauté intitulée "Fantaisie" qui arrive ce vendredi 24 juillet.

Les pseudonymes, les noms de scène, c'est très important dans le rap, ceux qui suivent le mouvement de près le savent bien. On se souvient notamment d'Eminem, qui ne rappe pas du tout de la même manière en tant que "Marshall Mathers" ou en tant que "Slim Shady", et ce n'est pas le seul exemple, loin de là. En France, on a aussi eu quelques artistes qui ont changé de nom de scène, pour changer de DA. Mais visiblement, le plus célèbre d'entre eux, Gims, va faire machine arrière cette semaine, lui qui a annoncé le retour de Maître Gims avec "Fantaisie" !

Le rappeur/chanteur de la Sexion d'Assaut avait pourtant annoncé, en 2019, qu'il ne souhait plus qu'on l'appelle Maître Gims, mais simplement Gims désormais, peut-être un éclair d'humilité, dont il n'avait pas trop dévoilé les raisons à l'époque. Ou peut-être qu'il voulait simplement marquer la fin d'une époque et le début d'une nouvelle direction artistique. Quoiqu'il en soit, tout ça est désormais terminé : sur ses réseaux sociaux, il a annoncé le retour de Maître Gims avec de la nouveauté, "Fantaisie", tout ça prévu pour vendredi 24 juillet !

"Vous le réclamez depuis longtemps, le voilà", pouvait-on lire pour accompagner l'annonce. Quant à "Fantaisie", on ne sait pas trop de quoi il s'agit pour le moment : de nombreuses sources parlent d'un nouveau projet, d'autres, en revanche, mentionnent simplement un nouveau single. En tout cas, Gims, actuellement en tournée mondiale, a parfaitement compris comment faire parler de lui, et maîtrise sa communication à merveille : on va tous attendre de voir ce qu'il nous prépare, en nous tenant prêts vendredi. Et ça, c'est fort !