Gims part en tournée mondiale : 12 pays en un été, tout simplement historique

Gims va marquer l'histoire de la musique francophone, lui qui a prévu de visiter pas moins de 12 pays, à travers 66 dates, pour sa grande tournée internationale de cet été.

Certains l'annoncé terminé, et il faut avouer qu'on a eu un peu peur pour Gims après l'annonce de son arrestation par les douanes parce qu'il est soupçonné d'appartenir à un vaste réseau international de blanchiment d'argent en bande organisée. Mais depuis, on n'a plus trop de nouvelles de cette histoire, en tout cas concernant le chanteur, qui est peut-être tiré d'affaire. En tout cas, il vit sa meilleure vie, lui qui va marquer l'histoire cet été avec sa tournée mondiale pendant laquelle il donnera pas moins de 66 dates, dans 10 pays différents.

On savait que Gims était un des artistes français les plus écoutés à l'étranger, et ça fait des années que ça dure. Mais c'est avec ce genre d'annonce qu'on mesure l'impact de l'ancien membre de la Sexion d'Assaut un peu partout dans le monde : entre début juin, et mi-septembre, Meugi aura donc traversé 10 pays dans lesquels il aura donné 66 dates de concert. Il a même déjà enchaîné 4 shows dans la même journée, notamment au Maroc début juin, mais visitera aussi la France, la Suède, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, le Liban, le Kosovo, et le Canada.

Pas mal de pays francophones, donc, mais pas seulement, et ça montre bien que la musique de Gims traverse depuis longtemps les frontières et lui permet d'être connu un peu partout. On dirait bien que son incroyable run de la saison 2024/2025, pendant laquelle il enchaînait tube sur tube, a porté ses fruits, en le rendant encore plus populaire qu'auparavant. Au total, ce sont plus d'un million de spectateurs qui sont attendus sur l'ensemble de ses concerts, vraiment historique.