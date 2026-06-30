Mauvais Djo s'invite parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify avec Gims, Aya Nakamura, Jul

Mauvais Djo, un des membres du groupe Triangle des Bermudes, a réalisé une incroyable percée avec son titre "Pilé", au point de s'incruster dans le top 4 des artistes français les plus écoutés sur Spotify.

Les success stories sont de plus en plus nombreuses, mais surtout de plus en plus fulgurantes dans le rap français et le paysage des musiques urbaines en général. Prenez par exemple La Mano 1.9, La Rvfleuze ou encore Nono La Grinta : quasiment inconnus il y a 3 ans, le public ne jure désormais que par eux. Et c'est un peu ce qui est arrivé au groupe Triangle des Bermudes : complètement inconnus du grand public avant 2025, ils ont sorti le tube de l'été, "Charger". Et ça a pété tellement fort, que maintenant, même les membres du groupe rencontrent un succès fou en solo, à l'image de Mauvais Djo, parmi les artistes français les plus écoutés sur Spotify.

On en parlait il y a quelques jours : Mauvais Djo a bien compris qu'ils étaient sur un nuage avec Triangle des Bermudes, et que c'était le moment où jamais de transformer l'essai en solo. Et c'est réussi, avec son tube "Pilé" notamment, qui tourne partout depuis plusieurs mois. Mais son single "Maladie" est aussi en train de réaliser un véritable carton, et le résultat est là : l'artiste fait désormais partie du top 4 des artistes français les plus écoutés sur Spotify, lui qui vient de dépasser les 10 millions d'auditeurs par mois sur la célèbre plateforme de streaming.

Juste devant lui, on trouve Jul et ses 10,7 millions d'auditeurs par moi, et c'est là qu'on mesure la dinguerie : en un peu plus d'un an, Mauvais Djo est quasiment au niveau de Jul en terme d'auditeurs sur Spotify. En deuxième position, on trouve Aya Nakamura et ses 16,7 millions d'auditeurs par mois, et enfin, sur la première place, Gims et ses 19,7 millions d'auditeurs mensuels. Mais à la vitesse où l'artiste du Triangle des Bermudes est en train de péter, il pourrait rapidement rattraper tout ce monde là s'il reste constant sur la durée. C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite, même si la mission n'est pas facile : tout le monde ne peut pas être Gims.