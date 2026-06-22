Mauvais Djo grimpe sur la première place du Top 50 Spotify avec "Pilé"

Mauvais Djo, du groupe Triangle des Bermudes, vient de monter sur la première place du top 50 Spotify France avec un morceau qui est pourtant vieux de près d'un an, "Pilé".

Si vous suivez l'industrie musicale ou celle du rap français de près, vous devez forcément savoir que l'été rime obligatoirement avec le fameux "tube de l'été". Un tube différent chaque année, en général plutôt dansant, qu'on entend absolument partout pendant des semaines. L'année dernière, c'était "Charger" du Triangle des Bermudes qui cartonnait même au-delà des frontières de la France. Et cette année, c'est encore un membre du groupe qui tient peut-être le hit de cet été 2026 : Mauvais Djo, dont le morceau "Pilé" est en train de se répandre partout.

Tout ça est pourtant curieux, puisqu'il s'agit d'un morceau qui est déjà vieux de presque un an, sorti en août 2025 sur l'EP solo de Mauvais Djo, "L'Undertaker". Et en général, les tubes de l'été, ça sort quelques semaines, ou au maximum, quelques mois avant le début de l'été. Mais pas ici : les fans et les réseaux sociaux ont rendu leur verdict, le son est matraqué partout, et il est même grimpé sur la première place du Top 50 Spotify France. Un fait assez rare pour être souligné, surtout dans la musique actuelle où on est inondés de sorties chaque semaine : pas le temps pour s'attarder sur d'anciens morceaux, en général. Mais "Pilé" est bien sur la première marche, et ça risque de durer.

Car l'écart avec "Sexy Nana" d'Aya Nakamura, en deuxième position, est assez important (environ 60 000 streams d'écart sur la semaine dernière). De plus, Mauvais Djo réalise une vraie belle perf, lui qui a également un autre titre placé dans le top 50 de la plateforme de streaming : "Maladie", un single qui, lui, est plus récent. Enfin, son groupe Triangle des Bermudes place également le titre "A l'aise" à la douzième place du top. On dirait bien que la SACEM va tomber fort cet été du côté de Mauvais Djo, qui, après l'incroyable succès de "Charger" l'année dernière, semble bien parti pour remettre ça.