Spider-Man : Brand New Day signe le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma

Par Fanélie Nava

Porté par un retour très attendu de Tom Holland, Spider-Man : Brand New Day réalise un lancement historique au box-office mondial. Avec près de 927 millions de dollars de recettes en seulement trois jours, le long-métrage s'impose comme le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, juste derrière Avengers : Endgame.

Le nouveau film de Marvel Studios et Sony Pictures frappe très fort dès son arrivée en salles. Sorti le 31 juillet 2026 aux États-Unis, Spider-Man : Brand New Day a généré 355 millions de dollars de recettes sur le marché nord-américain en seulement trois jours. À l'échelle mondiale, le film atteint déjà 927 millions de dollars, un score exceptionnel qui le place au deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma.

Seul Avengers : Endgame fait encore mieux. En 2019, le blockbuster de Marvel avait enregistré 357 millions de dollarssur le territoire américain lors de son premier week-end, conservant ainsi son record pour une courte avance de seulement deux millions de dollars.

Ce succès confirme une nouvelle fois l'immense popularité de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Malgré un contexte où plusieurs productions de super-héros ont connu des performances plus modestes ces dernières années, l'homme-araignée continue d'attirer massivement les spectateurs. Le film bénéficie également d'un excellent accueil du public et de critiques globalement très positives, renforçant son potentiel pour franchir rapidement le cap du milliard de dollars de recettes mondiales.

En parallèle, Spider-Man : Brand New Day participe au très bon niveau de fréquentation des salles de cinéma durant l'été 2026. Son lancement spectaculaire confirme que les grandes franchises restent capables de mobiliser un public mondial lorsque l'attente est au rendez-vous.