Il y a 8 ans, Travis Scott dévoilait ASTROWORLD, l'album qui a changé sa carrière

Par Fanélie Nava

Le 3 août 2018, Travis Scott sortait ASTROWORLD, son troisième album studio. Porté par des titres devenus cultes comme SICKO MODE, STARGAZING ou encore YOSEMITE, le projet s'est rapidement imposé comme l'un des albums les plus marquants de la décennie.

Le 3 août 2018, Travis Scott dévoilait ASTROWORLD, un album qui allait définitivement faire basculer sa carrière dans une autre dimension. Très attendu par les fans après Birds in the Trap Sing McKnight (2016), le projet rend hommage au parc d'attractions AstroWorld, situé à Houston, la ville natale du rappeur, et fermé en 2005.

Dès sa sortie, l'album rencontre un immense succès commercial. Il débute directement à la première place du Billboard 200 avec plus de 537 000 unités équivalentes vendues lors de sa première semaine aux États-Unis. Un démarrage qui confirme Travis Scott comme l'une des plus grandes figures du rap américain.

@rap 8 years ago today, #TravisScott dropped the official trailer for his 3rd studio album 'ASTROWORLD'‼️🔥 'ASTROWORLD' is now the 5th most-streamed rap album of all time, is certified 6X platinum & was charting on Billboard for over 7 years 🤯💿 Y'all remember this era⁉️ #ASTROWORLD #TravisScottmusic #TravisScottconcert #DonToliver ♬ original sound - RAP

Mais c'est surtout grâce à ses morceaux que ASTROWORLD entre dans l'histoire. Le titre SICKO MODE, en collaboration avec Drake, devient un véritable phénomène mondial. Avec sa structure atypique, ses multiples changements de rythme et sa production innovante, le morceau décroche la première place du Billboard Hot 100 et devient le premier numéro un de la carrière de Travis Scott.

L'album regorge également d'autres classiques modernes comme STARGAZING, qui ouvre le projet avec une production évolutive devenue emblématique, YOSEMITE avec Gunna et NAV, ou encore STOP TRYING TO BE GOD, CAN'T SAY et NO BYSTANDERS. Ces morceaux ont largement contribué à façonner le son du rap de la fin des années 2010.

Au-delà de ses performances commerciales, ASTROWORLD est salué par la critique pour son univers sonore, ses nombreuses collaborations et sa direction artistique. L'album reçoit une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album rap, tandis que la tournée Astroworld – Wish You Were Here Tour affiche complet à travers les États-Unis.

Huit ans après sa sortie, ASTROWORLD reste considéré comme l'un des projets les plus influents de sa génération. Son esthétique, ses productions ambitieuses et le succès planétaire de SICKO MODE continuent d'inspirer de nombreux artistes et producteurs, faisant de cet album une référence incontournable du rap moderne.