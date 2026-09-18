Les propriétaires estiment qu’A$AP Rocky a "largement dépassé le délai de rétractation légal", au cœur du litige. - Photo : DR

L’achat d’une villa à 1,25 million d’euros à Épinal par A$AP Rocky n’a finalement jamais abouti. Les propriétaires contestent désormais la rétractation du rappeur devant la justice.

L’histoire avait commencé avec une apparition inattendue de Rihanna dans les Vosges. Elle se poursuit désormais devant le tribunal d’Épinal. Les propriétaires d’une villa que devait acquérir A$AP Rocky ont engagé une procédure judiciaire contre le rappeur après l’échec de la vente.

Une audience s’est tenue jeudi 17 septembre au tribunal d’Épinal, à huis clos. Ni A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, ni Rihanna n’étaient présents. Deux avocats ont plaidé devant la magistrate chargée du dossier.

Au cœur du litige : les conditions dans lesquelles le rappeur s’est retiré de cette transaction immobilière. Les propriétaires estiment qu’A$AP Rocky a "largement dépassé le délai de rétractation légal". La justice doit désormais se prononcer dans les prochaines semaines.

Une villa à 1,25 million d’euros

Le projet immobilier était pourtant bien avancé. Après une première offre en décembre 2025, A$AP Rocky avait signé une promesse de vente pour cette propriété d’Épinal au prix de 1,25 million d’euros.

La villa, d’inspiration californienne, développe environ 400 m² et dispose d’une piscine. Elle a été construite en 1968 par l’architecte Dominique-Alexandre Louis. L’acte authentique devait être signé avant le 4 juillet 2026.

La propriété avait cependant fait l’objet d’une saisie judiciaire avant qu’une vente amiable ne soit autorisée. Cette situation avait entraîné l’ouverture d’un délai de rétractation, dont A$AP Rocky s’était prévalu pour renoncer à l’acquisition.

Une clause pénale correspondant à 10 % du prix de vente était prévue. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’établir que les propriétaires réclament aujourd’hui précisément cette somme dans le cadre de leur procédure.

La mystérieuse venue de Rihanna à Épinal

Cette affaire immobilière avait commencé à attirer l’attention plusieurs mois auparavant. Le 21 mars 2026, Rihanna avait été aperçue à la gare d’Épinal, où un selfie pris avec Charles Petit avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La présence de la star internationale dans les Vosges avait d’abord suscité de nombreuses interrogations. Des investigations avaient ensuite permis de relier son déplacement au projet immobilier mené avec A$AP Rocky.

Début juillet, l’abandon de l’acquisition avait finalement été révélé. Deux mois plus tard, le différend se déplace donc sur le terrain judiciaire, avec une question centrale : le rappeur pouvait-il encore exercer son droit de rétractation au moment où il a renoncé à la villa ? Le tribunal d’Épinal doit désormais trancher.