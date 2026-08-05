A$AP Rocky prêt à affronter Drake « à mains nues » : le clash prend une nouvelle tournure

Par Fanélie Nava

En pleine promotion de son nouvel album, A$AP Rocky a été interrogé sur son conflit avec Drake. Sans détour, le rappeur de Harlem a assuré qu'il accepterait de régler leurs différends lors d'un combat à mains nues, une déclaration qui relance l'un des beefs les plus médiatisés du rap actuel.

« Bare knuckles like the Irish »

Invité de l'émission de Jason Lee, A$AP Rocky s'est vu demander s'il accepterait un affrontement physique avec Drake. Sa réponse n'a laissé que peu de place au doute : il se dit prêt à se battre « bare knuckles like the Irish » (« à mains nues, comme les Irlandais »), laissant entendre qu'il n'écarterait pas un règlement de comptes en dehors du studio.

Cette séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes débattent autant de la faisabilité d'un tel combat que de la rivalité persistante entre les deux artistes.

A$AP Rocky says he would fight Drake in the trailer for his upcoming interview with Jason Lee, dropping on August 5th 😳



"Bare knuckles like the Irish." pic.twitter.com/z70WWZja9N — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) August 3, 2026

Un beef qui dure depuis plusieurs années

Les tensions entre A$AP Rocky et Drake ne datent pas d'hier. Longtemps proches, les deux rappeurs se sont progressivement éloignés. En début d'année, Rocky expliquait que leur relation s'était détériorée après que leur amitié s'est transformée en rivalité, affirmant ne plus avoir envie de renouer avec son ancien collaborateur.

Le conflit a également été alimenté par les morceaux de leurs albums respectifs. Sur "STOLE YA FLOW", Rocky multiplie les piques que de nombreux fans interprètent comme des attaques envers Drake, même si l'artiste affirme que le titre s'adresse à « quiconque se sent visé ».

Une rivalité qui continue d'alimenter les discussions

Pour l'heure, Drake n'a pas réagi publiquement à cette nouvelle sortie de son rival. Mais cette déclaration confirme que leur beef reste d'actualité et continue de passionner les fans de hip-hop, qui suivent chaque échange entre les deux artistes avec attention.

Reste à savoir si cette provocation restera au stade des mots ou si elle donnera lieu à une nouvelle salve de morceaux diss dans les prochains mois.