Née un 4 août : Yo-Yo, l'une des pionnières du rap féminin de la côte Ouest

Par Fanélie Nava

Le 4 août 1971 naît Yolanda Whitaker, plus connue sous le nom de Yo-Yo. Si elle n'a jamais bénéficié de la même exposition médiatique que Queen Latifah ou MC Lyte, la rappeuse californienne s'est imposée comme l'une des premières artistes féminines à faire entendre sa voix sur la scène West Coast au début des années 1990.

Révélée aux côtés d'Ice Cube

Originaire de Compton, en Californie, Yo-Yo fait sa première apparition remarquée en 1990 sur "It's a Man's World", un titre de l'album AmeriKKKa's Most Wanted d'Ice Cube. Cette collaboration marque le début d'une relation artistique importante : Ice Cube accompagne ses débuts, tandis que plusieurs producteurs, dont Sir Jinx et DJ Pooh, participent à la réalisation de son premier album.

Make Way for the Motherlode, un premier album remarqué

En 1991, Yo-Yo publie Make Way for the Motherlode, son premier album studio. Porté par le single You Can't Play with My Yo-Yo, le disque rencontre un bon accueil et permet à la rappeuse de s'imposer dans un milieu largement dominé par les hommes.

À travers ses textes, Yo-Yo défend des thèmes comme le respect des femmes, l'indépendance et la confiance en soi, tout en restant fidèle à l'esthétique du rap de la côte Ouest.

Une carrière solide dans les années 1990

Yo-Yo poursuit sa carrière avec plusieurs albums :

Black Pearl (1992)

You Better Ask Somebody (1993)

Total Control (1996)

Au fil des années, elle collabore avec plusieurs artistes de la scène hip-hop américaine et participe à différents projets qui renforcent sa place dans l'histoire du rap West Coast.

Une ambassadrice de la culture hip-hop

Au-delà de la musique, Yo-Yo s'investit dans la transmission de la culture hip-hop. En 2011, elle fonde la Yo-Yo School of Hip Hop, une école destinée à initier les jeunes aux différentes disciplines de ce mouvement culturel : écriture, danse, DJing et expression artistique.

Son objectif est de montrer que le hip-hop peut être un outil d'éducation, de créativité et d'émancipation.

Un héritage reconnu

Même si ses albums n'ont pas atteint les sommets des classements grand public, Yo-Yo demeure une figure respectée du hip-hop américain. Son parcours est régulièrement cité lorsqu'il est question des femmes qui ont contribué à ouvrir la voie sur la scène West Coast.

Plus de trente ans après ses débuts, elle continue de participer à des festivals, des conférences et des événements consacrés à l'histoire du rap.

À l'occasion de son anniversaire, célébré chaque 4 août, Yo-Yo rappelle qu'elle fait partie de cette génération d'artistes qui ont contribué à diversifier les voix du hip-hop américain et à faire évoluer la place des femmes dans ce mouvement culturel.