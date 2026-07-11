Bone Thugs-N-Harmony rejoint Ice Cube, 50 Cent, et Snoop Dogg sur le Hollywood Walk Of Fame

Le groupe légendaire Bone Thugs-N-Harmony vient d'être intronisé au Hollywood Walk Of Fame, rejoignant ainsi quelques autres légendes du mouvement hip-hop.

Les Etats-Unis ne font plus rêver grand monde depuis un moment, et ça n'est pas parti pour s'arranger au vu de leur actualité plutôt contrastée, pour rester poli. Cependant, il y a au moins une chose qu'on peut leur envier, sans débat possible : leur rapport à la culture hip-hop et à son histoire. Là-bas, les légendes du rap US sont honorées comme il se doit, et c'est ce qui fait que la culture reste aussi forte. Cette semaine, c'est d'ailleurs un groupe légendaire, les Bone Thugs-N-Harmony, qui a eu droit à un sacré hommage : leur étoile sur le Hollywood Walk Of Fame !

C'est un rituel désormais bien connu si vous suivez un peu l'actualité des stars aux USA : régulièrement, des personnalités inaugurent leur étoile sur une des plus célèbres avenues du monde, le Hollywood Boulevard. Et le mercredi 8 juillet, c'était donc au tour du groupe Bone Thugs-N-Harmony de recevoir leur étoile, qu'ils ont inaugurée en présence de nombreux photographes. Bizzy Bone, Krazyie Bone, Layzie Bone, Flesh-n-Bone et Wish Bone ont tous répondu présent à l'appel, pour cette cérémonie pendant laquelle on a pu voir passer Fat Joe, Ice-T ou encore Big Boy, en "maîtres de cérémonie". Ice-T aura d'ailleurs rendu un bel hommage aux légendes des Bone Thugs :

A notre époque, dans le hip-hop, tu devais être original. Tu ne pouvais pas sonner comme un autre artiste, peu importe lequel. Tu ne pouvais même pas imiter. Quand Bone Thugs sont arrivés dans le game, ils ne ressemblaient à rien de ce qu'on avait pu voir auparavant, et c'est pourquoi je leur tire mon chapeau.

Les membres du Bone Thugs-N-Harmony ont évidemment fait pas mal de remerciements, en expliquant que venant de Cleveland, ils n'auraient jamais pu espérer être autant reconnus pour leur musique. Il faut dire que leur arrivée, au milieu des années 90 lorsqu'ils signent chez Ruthless Records, le label de Eazy E (d'ailleurs remercié pendant la cérémonie) a eu l'effet d'une bombe. Le succès commercial était monstrueux, à l'époque de leur album "Creepin on ah Come Up" puis "E. 1999 Eternal". Ce second projet les a définitivement installés dans la culture hip-hop, dont ils ont porté les couleurs pendant plus de 25 ans, avant de se faire un peu plus rares ces dernières années.

Félicitations à eux, et merci pour ce qu'ils ont fait dans le hip-hop !