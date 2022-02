Tha Dogg Pound et Bone Thugs-N-Harmony fusionnent !

Les deux crews sont désormais un supergroupe.

Pas énormément d'actus musicales en ce moment à se mettre sous la dent, à part quelques clashs et les histoires du divorce de Kanye. Du coup, à la recherche de bonnes nouvelles pour le rap game, on est allés chercher du côté des USA. On a bien fait, puisqu'on vient d'apprendre que deux groupes en clash de longue date sont sur le point de se réconcilier. Mieux, même, ils ont carrément décidé de fusionner pour former un supergroupe ! Il s'agit de deux crews mythiques du rap US des années 90 et 2000 : Tha Dogg Pound, et Bone Thugs-N-Hamony.

Les deux groupes ont été pleinement impliqués dans le clash entre Death Row Records et Ruthless Records, qui a déchiré la west coast dans les 90's. De nombreuses menaces avaient été échangées via morceaux interposés, à l'époque où on savait faire de bons diss tracks bien gangsta. D'un côté, on a Kurupt, Daz Dillinger, et de l'autre on avait toute la Bone Family. Des MCs avec de grandes gueules et qui n'hésitaient pas à en rajouter dans le beef à chaque occasion, notamment dans le titre "Mo Murda" de Krazyie Bone ou encore "Dogg Pound Gangstaz" de Daz.

Le beef devait prendre fin avec la sortie d'un album commun en 2013, mais ce dernier n'a finalement jamais vu le jour. Il aura donc fallu attendre 2022 pour que ce projet tant attendu par les fans de West Coast puisse voir le jour. L'annonce a désormais était faite officiellement via les réseaux, donc on espère que le Dogg Pound et les Bone Thugs nous dévoileront bientôt le fruit de leur collaboration ! Même si connaissant la personnalité des gars, ça peut vite mal tourner...