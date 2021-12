Verzuz : Bizzy Bones s'excuse une nouvelle fois après son craquage

Après ses excuses sur scène, Bizzy Bone s'est rendu sur Instagram jeudi 2 décembre pour s'excuser une nouvelle fois et s'assurer que tout le monde savait qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Il a également révélé qu'il avait parlé au cofondateur de Verzuz, Swizz Beatz, qui a accepté ses excuses.

"Je pense qu'en tant qu'homme, il est temps de s'excuser et d'être une personne plus grande. Des erreurs ont été commises. C'est du hip-hop, si nous étions être parfaits, nous ne serions même pas ici. Il fallait aussi appeler Swizz et lui parler, même s'il m'a dit que ça allait. Quand je suis revenu sur scène, je pensais ce que j'avais dit. J'espère vraiment que vous comprenez ma passion pour la musique et mon sérieux envers DIEU. Je crois vraiment en ce que je dis. Je suis un artiste. Je suis revenu parce que je sais que beaucoup de gens dépendaient de moi. Ce n'était pas scénarisé mais ça s'est terminé parfaitement. Portons un toast au hip-hop."