Verzuz : la prochaine affiche sera Bone Thugs-N-Harmony vs Three 6 Mafia

Une affiche déjà culte.

Les battles Verzuz, organisées par Swizz Beatz et Timbaland pendant le confinement, ont finalement perduré et sont devenues une institution du rap US. C'est l'occasion pour toutes les anciennes gloires du mouvement de refaire parler d'elles à travers de jolies performances scéniques, un affrontement morceau par morceau. Lorsqu'il opposait deux rappeurs, le concept était déjà très efficace. Mais depuis que des groupes entiers viennent se la donner sur scène, comme lors du LOX vs Dipset, ça devient vraiment génial.

Alors forcément, l'affiche du prochain battle Verzuz nous fait déjà saliver d'avance. En effet, le groupe culte des Bone Thugs-N-Harmony, dans son intégralité, affrontera la sombre Three 6 Mafia, quasiment fondatrice de l'Horror Core et à l'origine de toute une partie de la musique du Sud des USA dans les années 2000/2010, le crunk notamment. Cet affrontement entre un groupe ultra-connu plutôt estampillé West Coast, et les rappeurs underground à l'origine de la déferlante de la vague South sur le monde, s'annonce déjà classique. Et puis, ce sera l'occasion de revoir Juicy J, et ça, c'est toujours un plaisir.

D'après DJ Paul, ce battle entre les deux teams devait déjà avoir lieu en avril 2020, sur une plateforme indépendante et dans une autre émission. Mais Swizz Beatz a rapidement contacté les deux équipes en leur demandant de remettre ça à plus tard, chez lui, dans son concept. On espère quant à nous que le concept sera bientôt adapté en France, même si les tentatives de Booba pour lancer une compétition avec Ninho s'avèrent jusqu'ici infructueuses.