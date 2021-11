Booba provoque Ninho en duel musical !

Apparemment, il a découvert le concept des "Verzuz", ça y est.

Pas de repos pour les pirates dans le rap game français. Après avoir défendu B2o pendant tout l'été face aux attaques de Sadek, les fans vont désormais devoir s'attaquer... à Ninho ! Depuis quelques semaines, Booba n'arrête pas de titiller le jeune rappeur sur les réseaux sociaux, en menaçant notamment de dévoiler des dossiers. Il reprocherait à Ninho son "arrogance", pour avoir osé dire que son album serait le meilleur de tous les temps. Cette fois, le Duc a encore franchi un pallier en provoquant frontalement NI pour un duel musical !

Des provocations qui ont été relayées par le "média non officiel" de Lapiraterie puis aussi après sur Twitter. Dans un long message posté sous une vidéo d'un fan pro-Ninho, le Duc a déclaré : "quand j'vois des mecs comme ça finis à l'eau de javel prendre tes patins pour rien alors que j'ai juste réagi à ton auto-proclamation ça m'chauffe les oreillettes ! Du coup j'te propose un one one morceau par morceau et fin du débat. SI tu refuses tu ne peux pas te proclamer king boss ou quoi que ce soit. J'attends la date, le jour. Bienvenu dans l'impasse nwar". Une proposition qui rappelle beaucoup les battles Verzuz aux USA.

Pas de réponses de la part de Ninho pour l'instant. Booba a lui défendu sa proposition en disant que tout ça était dans l'esprit du hip hop, en mode "bon esprit". Il est vrai que la compétition a toujours fait partie du game. On ne sait pas comment NI va le prendre, si on était à sa place, pas sûr qu'on accepterait. Et vous, vous feriez quoi?