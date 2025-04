Young Thug : son album "UY Scuti" officiellement annoncé

Le rappeur a également lancé son merch, en prévision de l'arrivée de l'album.

C'est l'une des seules actualités concernant le rap US qui a fait plaisir à lire ces derniers mois : Young Thug a été libéré, après deux ans d'une procédure extrêmement longue et pour laquelle il pouvait risquer jusqu'à la peine capitale. Si sa libération s'est faite sous conditions (ne plus approcher Atlanta, ne plus fréquenter de membres de gangs, ...), celui qui est un des rappeurs les plus influents des 15 dernières années a enfin pu se remettre à bosser sur sa musique. Et désormais, ça y est, son album est prêt, on en connait même le nom.

On ne sait en revanche pas quand le projet va sortir, même si plusieurs sources s'accordent sur le fait que l'album devrait voir le jour en Mai 2025, dans quelques semaines donc. Mais on sait qu'il s'appellera "UY Scuti". Il s'agira donc de son premier projet depuis "Business is Business" en 2023, et du quatrième album solo de sa discographie (même s'il a sorti beaucoup de tapes et d'EP).

It’s time. Red Planet https://t.co/JgqnjCfhgK — Young Thug ひ (@youngthug) April 16, 2025

En plus de l'annonce officielle de son album, qui est disponible en précommande en plusieurs formats (CD, vinyle, ...) Young Thug vient également de lancer tout un merch autour de son projet, avec des packs contenant des t-shirts, et même des hoodies.

On n'a donc pas la vraie date de sortie, ni la tracklist, mais on sait déjà que cet album est attendu comme un véritable évènement dans le rap US. On espère que Young Thug répondra présent avec des morceaux puissants, comme il a pu le faire à l'époque de "Harembe" ou de "Power" ! Car pendant que Drake et Kendrick Lamar sont occupés à se chiffonner, ça laisse de la place à la concurrence pour tenter de reprendre le trône, et ça promet d'être intéressant.