Young Thug : Son album est terminé !

Et un feat est déjà annoncé !

Après une libération de prison très attendue, Young Thug signe aussi une libération musicale. Et quel plaisir de revoir l’un des rappeurs US les plus influents de la dernière décennie reprendre sa place dans le game ! Véritable icône pour toute une génération, Thugger est bel et bien de retour, prêt à tout casser.

Alors qu’il a récemment frôlé un retour en prison, le rappeur d’Atlanta a surpris ses fans avec une annonce de taille sur ses réseaux sociaux : son nouvel album est enfin terminé ! Une grosse nouvelle, surtout quand on pense à tout ce qu’il a traversé ces dernières années entre procès, détention, et incertitudes sur sa carrière.

Dès sa libération, Young Thug n’a pas perdu de temps : direction le studio avec deux poids lourds du rap, Lil Baby et Travis Scott. Pour l’instant, aucune confirmation officielle sur leur présence sur le projet, mais l’idée d’un tel trio fait déjà saliver les fans.

Une chose est sûre : son grand ami 21 Savage fera bien partie du projet ! Et ça, c’est déjà une excellente nouvelle pour les amateurs de trap made in Atlanta. En revanche, toujours aucune info sur une date de sortie précise, ce qui ne fait qu’augmenter l’attente autour de ce comeback monumental.

Cerise sur le gâteau : Young Thug sera présent aux Ardentes, un événement qui risque de marquer le retour scénique du rappeur. De quoi faire grimper l’excitation à un niveau maximal.

Alors, qui a hâte du retour de Young Thug ?