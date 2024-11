Young Thug déjà au studio avec des gros noms du rap us

Thugger ne perd pas de temps pour refaire de la musique !

Thugger veut faire des sons !

Il ne perd pas de temps ! Libéré depuis quelques semaines après un procès qui aura duré près de deux ans, Young Thug est de retour dans les studios pour renouer avec sa passion : la musique. Alors qu'il avait récemment interpellé Lil Baby pour "faire des sons sur les balances", celui qui a critiqué Gunna semble déterminé à reprendre sa place sur le devant de la scène.

C’est le célèbre DJ Akademiks qui a enflammé les réseaux sociaux en postant une photo où l'on voit Young Thug, accompagné de Travis Scott, Future et Lil Baby, réunis en studio. Ce cliché a aussitôt suscité l’enthousiasme des fans, qui voient dans cette rencontre une promesse de titres explosifs à venir.

Breaking: Future, Lil Baby and Travis Scott were at the studio with young thug last night pic.twitter.com/CQ9y2d9TMJ — DJ Akademiks (@Akademiks) November 12, 2024

Et ce n'est pas tout ! Quelques jours auparavant, Young Thug a également été aperçu en compagnie de T.I.. Dans une courte vidéo, les deux rappeurs discutent du futur de Thugger maintenant qu’il est libéré. "Hey, man. What you need to tell these people," demande T.I dans la séquence. Ce à quoi Thug répond : "I'm back...I'm back, jack. No cap in my rap. The right way." T.I. enchaîne alors, affirmant : "It's time. Now, go tell that."

Un échange qui en dit long sur les intentions de Young Thug et qui laisse présager un retour fracassant dans le monde du rap.